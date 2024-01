Werden die Sancho-Pläne des BVB durchkreuzt?

IMAGO/Paul Chesterton

Jadon Sancho steht vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund

Am Dienstag sorgte die Meldung, dass Jadon Sancho unmittelbar vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund steht, für Aufsehen. Doch die BVB-Pläne könnten noch durchkreuzt werden.

Mehrere Medien berichteten übereinstimmen, dass Manchester United Sancho bis zum Saisonende an den BVB verleiht. Sogar genauere Details des Deal wurden schon enthüllt.

Die Dortmunder zahlen offenbar eine Gebühr an ManUnited, die Red Devils übernehmen einen Teil von Sanchos Gehalt für die kommenden sechs Monate. Drei Millionen Euro soll das Gastspiel den Revierklub unter dem Strich kosten.

Eine finale Einigung zwischen allen drei Parteien liegt allerdings noch nicht vor. "Bild" zufolge hat Sancho dem BVB bereits eine Zusage gegeben und dem Vertrag zugestimmt.

Scheitern könnte der Deal dem Boulevardblatt zufolge aber dennoch. Sollte ein anderer Klub noch ein Kauf-Angebot für Sancho abgeben, scheint nahezu ausgeschlossen, dass ManUnited den Angreifer nach Dortmund verleiht.

Der Premier-League-Klub hatte im Sommer 2021 schließlich 85 Millionen Euro für Sancho an den BVB überwiesen. Um das Minus-Geschäfts auszugleichen, würde man mögliche Transfer-Einnahmen sicher nicht ablehnen.

Interesse wurde zuletzt RB Leipzig, dem FC Barcelona oder Juventus Turin nachgesagt.

Sichert sich der BVB eine Kaufoption für Sancho?

Ein Kauf kommt für den BVB im Winter wohl nicht infrage. Offen bleibt bislang, ob sich der Revierklub eine Möglichkeit sichert, Sancho nach Ablauf seiner Leihe fest zu verpflichten. Sein Vertrag bei United läuft noch bis 2026, sein Marktwert wird auf rund 25 Millionen Euro taxiert.

Während der englische Ex-Nationalspieler auf der Insel lediglich 15 Torbeteiligungen (9 Treffer/6 Vorlagen) in 58 Ligaspielen vorzuweisen hat, brillierte er einst in der Bundesliga mit 38 Toren und 51 Assists in 104 Partien.