Bayern blasen Schweiz-Pläne ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel und die Bayern haben ihre Januar-Pläne geändert

Der FC Bayern hat seine Trainingspläne vor dem Re-Start der Bundesliga am 12. Januar gegen die TSG Hoffenheim geändert. Ursprünglich wollten die Münchner vor dem Testspiel am Samstag beim FC Basel einen Abstecher in die Schweizer Berge machen, um "Teambuilding" zu betreiben, wie man heutzutage für zusammenrücken sagt. Daraus wird aber nichts.

Wie "Abendzeitung"-Reporter Maximilian Koch berichtet, haben die Bayern die Pläne verworfen. Basel sei nun als Tagestrip terminiert. "Der Teamgeist soll dann im Portugal-Trainingslager weiter gestärkt werden", so der "AZ"-Journalist.

Ein User auf "X" kommentierte die Alpen-Absage sarkastisch: "Keine Berge für Neuer", spielte der Witzbold auf den schweren Skiunfall des FCB-Kapitäns Ende 2021 an.

Das Team von Cheftrainer Thomas Tuchel reist nach dem Hoffenheim-Spiel nach Portugal, schlägt vom 14. bis 18. Januar die Zelte für ein Trainingslager in Faro auf. In der Sonne Portugals will Tuchel seine Mannschaft zusammenschweißen und heiß machen, um eine bestmögliche Saison zu spielen.

FC Bayern mit Englischer Woche im Januar

Zur Erinnerung: Im DFB-Pokal sind die Bayern nach einer sensationellen Pleite beim 1. FC Saarbrücken draußen, in der Liga fehlen vier Punkte zu Spitzenreiter Bayer Leverkusen, wobei die Münchner ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Im Achtelfinale der Champions League treffen die Bayern auf Lazio Rom.

Nach dem Portugal-Trip stehen für die Bayern zwei Heimspiele an: Am 21. Januar geht es gegen Werder Bremen, ehe am 24. Januar das Nachholspiel gegen Union Berlin in der Allianz Arena stattfindet. Das Auswärtsspiel beim FC Augsburg rundet die Englische Woche des Rekordmeisters ab.

Den Monat beschließen werden die Bayern mit den traditionellen Fanclub-Besuchen am 28. Januar. Diese hatte der Klub Anfang Dezember wegen der starken Schneefälle in Bayern verschoben.