Müller packt über Verlängerung beim FC Bayern aus

IMAGO/Christian Schroedter

Thomas Müller bleibt dem FC Bayern bis 2025 erhalten

Thomas Müller hat sich offenbar erst im Laufe der aktuellen Saison zu einem Verbleib beim FC Bayern entschlossen.

"Im Sommer und Herbst habe ich gespürt, dass ich mich nach wie vor auf meinen Körper verlassen kann. Somit war die Entscheidung, ein weiteres Jahr zu spielen, für mich dann auch gefallen. Ich liebe den Wettkampf und der Wille zum Siegen ist noch genauso stark wie früher", schrieb der Weltmeister von 2014 in seinem Mail-Newsletter. "Umso schöner war es dann für mich, dass ich mit dem FC Bayern noch vor der Winterpause Gespräche geführt habe und wir meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert haben."

Die Verhandlungen seien "von gegenseitiger Wertschätzung geprägt" gewesen, schwärmte Müller. "Für mich ist es nun zusätzlich befreiend, dass meine sportliche Zukunft bereits geklärt ist und ich meinen vollen Fokus auf den Fußball legen kann."

Müller hatte dem Vernehmen nach zunächst den Entschluss gefasst, seine Karriere mit der Heim-EM im kommenden Jahr zu beenden, verwarf diesen aber wieder. Sein neuer Kontrakt beim deutschen Rekordmeister läuft bis zum 30. Juni 2025.

"Eine große Motivation ist für mich auch das Champions-League-Finale Dahoam in 2025. Mit der Bayernseele ist das ein Traum und auch ein realisierbarer. Wir müssen dafür nicht Lotto spielen", schrieb Müller.

FC Bayern: BVB-Duell eine "emotionale Extremsituation"

Das enge Titelduell gegen Borussia Dortmund in der vergangenen Spielzeit bezeichnete der Routinier als "emotionale Extremsituation der positiven Art". "In der Dramatik gab es das wohl selten zuvor. Als Spieler war ich bei so etwas noch nicht dabei", so Müller weiter.

Jamal Musialas Siegtor beim 1. FC Köln sowie die Sekunden nach dem Abpfiff mit Blick auf den Ausgang des BVB-Spiels gegen Mainz (2:2) werde er "ein Leben lang nicht vergessen", sagte der erfahrene Profi. "Fußballspannung pur."

Im Kampf um die Meisterschaft gegen den souveränen Tabellenführer Bayer Leverkusen sieht Müller den FC Bayern "aktuell in der etwas ungewohnten Rolle des Jägers". Das Team habe sich für das zweite Saison-Halbjahr jedoch "jede Menge vorgenommen", sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League.