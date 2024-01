Wechsel? Verbleib? Mbappé äußert sich zu seiner Zukunft

IMAGO/Urman Lionel/ABACA

Kylian Mbappés Zukunft ist weiter ungeklärt

Bleibt er doch noch bei Paris Saint-Germain, zieht es ihn zu Real Madrid? Steht ein Wechsel zum FC Liverpool auf der Agenda? Spekulationen um die Zukunft von Superstar Kylian Mbappé dominieren seit Monaten die Schlagzeilen: Nun hat der Franzose selbst ein wenig Licht ins Dunkel gebracht.

"Ich habe meine Entscheidung nicht getroffen", sagte der 25-Jährige, dessen Vertrag beim französischen Fußballmeister im Juni dieses Jahres ausläuft, nach dem 2:0-Sieg von PSG gegen den FC Toulouse im französischen Super Cup am Mittwochabend. "Ich werde es bekannt geben, wenn meine Entscheidung gefallen ist."

Mbappé darf seit dem Jahreswechsel seinerseits offiziell Verhandlungen mit möglichen Interessenten führen. Damit hält der Top-Torjäger, der auch gegen Toulouse traf, endgültig alle Trümpfe in der Hand. Selbst eine Verlängerung in Paris bis 2025 könnte der Nationalspieler aufgrund einer Klausel eigenmächtig veranlassen.

Dass er dieses nicht tun wird, verkündete Mbappé allerdings schon im vergangenen Sommer. Die Wogen, die eine anschließende Schlammschlacht mit PSG mit sich brachte, scheinen inzwischen allerdings immerhin etwas geglättet.

Mbappé hat "Vereinbarung" mit PSG getroffen

Laut Mbappé ist dies auch aufgrund einer Vereinbarung, die er im Sommer "mit dem Präsidenten getroffen habe", der Fall. "Egal wie ich mich entscheide, ist es uns gelungen, alle Parteien zu schützen und die Ruhe des Vereins für die kommenden Herausforderungen zu bewahren, das ist das Wichtigste", sagte Mbappé. Seine Zukunft sei "kein internes Thema. Wir müssen an das Team denken."

Auf eine sehr schnelle Entscheidung brauchen PSG und die Medienwelt aber wohl nicht hoffen. "Im Jahr 2022 wusste ich es bis Mai nicht. Wenn ich weiß, was ich machen will, warum sollte ich es dann hinauszögern? Das würde keinen Sinn ergeben", antwortete er und fügte hinzu, dass das Wichtigste "wirklich die Titel sind, wir haben eine entschlossene und junge Gruppe, die Trophäen gewinnen will".