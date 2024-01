"Zu unbeweglich": Heftige Kritik an Bayern-Star Upamecano

IMAGO/Christian Schroedter

Beim FC Bayern gesetzt: Dayot Upamecano

In der Fußball-Bundesliga hielt Jürgen Kohler sowohl für den FC Bayern als auch für den BVB jahrelang die Knochen hin. Bis heute hat der 58-Jährige seine Ex-Vereine und ihre Defensivspieler genau im Blick.

Im Rahmen der Veröffentlichung der "Ranglisten des deutschen Fußballs" durch den "kicker" analysierte Kohler nun die Leistungen der Innenverteidiger in der Hinserie 2023/2024.

Einen Star des FC Bayern sah der ehemalige Nationalspieler durchaus kritisch. "Dayot Upamecano hatte Licht und Schatten, bei seinen Fehlern erkenne ich ein wiederkehrendes Muster. Er steht öfter falsch zum Gegenspieler, im Strafraum ist er mir auf allerhöchstem Niveau zu unbeweglich", sagte Kohler über den Franzosen, der in der Rangliste ligaweit den dritten Platz belegt.

Auch der Weltmeister von 1990 stellte klar: "Internationale Klasse hat er dennoch verkörpert."

Upamecano bildete in der ersten Saisonhälfte zumeist ein Duo mit Neuzugang Min-jae Kim. Letzterer sei "solide bis ordentlich" gewesen, urteilte Kohler, vor allem "in Anbetracht der Umstände mit Vereinswechsel, Militärdienst in Südkorea und Vielfliegerei".

Kohler: BVB-Star Hummels in Laufduellen zu langsam

Borussia Dortmunds Routinier Mats Hummels wurde vom "kicker" trotz überwiegend guter Leistungen in einer ansonsten wackeligen Hintermannschaft nur in die Kategorie "Nationale Klasse" gesteckt.

Kohler kann die Einordnung verstehen. "Bei Hummels fällt eben auf, dass er in Laufduellen zu häufig den Kürzeren zieht", gab der "Kokser" zu bedenken.

Ganz vorne im Ranking landete derweil Odilon Kossounou vom Überfliegerteam Bayer Leverkusen. Der 23 Jahre alte Ivorer stehe "zu Recht" an der Spitze, hob Kohler hervor.

Platz zwei belegte Kossounous Nebenmann Jonathan Tah. "Er spielt im Klub sehr beständig, in der Nationalmannschaft allerdings nicht, wo er auch Außenverteidiger spielen musste. Dafür ist er technisch zu schwach", merkte Kohler an.