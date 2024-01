Premier-League-Riese macht bei Timo Werner Ernst

IMAGO/Noah Wedel

Zieht es Timo Werner zurück in die Premier League?

Um noch auf den EM-Zug aufspringen zu können, benötigt Timo Werner Spielzeit. Diese bekommt er bei RB Leipzig derzeit nicht. Flüchtet der Stürmer daher zurück auf die Insel?

Wie der "Mirror" berichtet, könnte es Werner im Winter zurück in die Premier League ziehen. Manchester United habe die Fühler nach dem 27-Jährigen ausgestreckt und könnte sogar Ernst machen.

Demnach steht Werner auf der Transferliste der Red Devils für eine Leihe im Januar. Der englische Rekordmeister will seine Offensive für die zweite Saisonhälfte unbedingt verstärken.

Zuletzt wurden auch Donyell Malen von Borussia Dortmund und Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart als potenzielle Neuzugänge gehandelt.

Schröder rechnet mit Werner-Verbleib bei RB Leipzig

Dass RB Leipzig bereit ist, Werner im Winter abzugeben, darf aber angezweifelt werden. Geht es nach Sportchef Rouven Schröder, soll der Spieler den amtierenden Pokalsieger nicht vorzeitig verlassen.

Ein Wechsel sei auch nicht nötig, damit der 27-Jährige womöglich noch seine Möglichkeiten erhöht, von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu den nächsten Länderspielen - und vor allem zur Heim-Europameisterschaft - eingeladen zu werden.

"Ich gehe davon aus, dass er die Rückrunde bei uns spielt", so der Leipziger Kaderplaner gegenüber "Bild": "Wir wissen, was er zu leisten imstande ist, er muss es wieder auf den Platz bekommen. Alles Weitere wird man sehen, da ist Fußball dann auch ein Tagesgeschäft."

Werners Vertrag bei RB Leipzig ist noch bis 2026 datiert. Zuletzt wurde schon dem englischen Überraschungsteam Aston Villa Interesse an dem gebürtigen Stuttgarter nachgesagt. Konkretisiert haben sich die Gerüchte aber bislang nicht.

Werner spielte bereits von 2020 bis 2022 in England. Für den FC Chelsea schoss in der Zeit in 89 Pflichtspielen 23 Tore und bereitete 21 weitere Treffer vor.

Nach seiner Rückkehr zu RB Leipzig könnte der Angreifer nicht an alte Zeiten anknüpfen. In dieser Saison kommt Werner erst auf acht Einsätze in der Bundesliga (zwei Tore). Nur zwei Mal stand er dabei in der Startelf.