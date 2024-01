Medien: "Alles klar" zwischen Sancho und dem BVB

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Jadon Sancho steht vor einer Rückkehr zum BVB

Dass Borussia Dortmund ein Auge auf seinen Ex-Spieler Jadon Sancho geworfen haben soll, geistert seit Wochen hartnäckig durch die Medien. Mal stand ein Deal angeblich kurz bevor, mal nahm der BVB den Berichten zufolge Abstand von einem Transfer. Nun soll Klarheit herrschen.

"Sancho kommt zum BVB", titelt die "Bild" und lässt damit keinen Raum für Spekulationen mehr. Der "Mega-Deal" sei in trockenen Tüchern, zwischen den beteiligten Seiten sei "alles klar", so die Zeitung.

Demnach sei den BVB-Oberen der Durchbruch in den Gesprächen mit Manchester United gelungen, der Deal befinde sich vorbehaltlich "kleinerer steuerlicher Details" "auf der Zielgeraden". Sobald auch die letzten Unklarheiten ausgeräumt sind, wird Sancho "schnellstmöglich" einen Leih-Vertrag bei den Dortmundern unterzeichnen.

Der Engländer soll bereits am Freitag im BV-Trainingslager in Marbella erscheinen und die Dortmunder insgesamt lediglich drei Millionen Euro kosten.

Beim BVB top, bei ManUnited flop

Beim BVB hatte der 23-Jährige 2017 seine Profikarriere begonnen, nachdem er vom Nachwuchs von Manchester City ins Ruhrgebiet wechselte. Eine Entscheidung, die sich für alle Beteiligten auszahlen sollte. Sancho stieg im Rekordtempo vom Nobody zum gefeierten Superstar auf, die Borussen kassierten im Sommer 2021 satte 85 Millionen Euro beim Wechsel des Flügelflitzers zu Manchester United.

Dort konnte der Engländer die in ihn gesetzten Erwartungen allerdings keineswegs erfüllen. Während der englische Ex-Nationalspieler in der Bundesliga mit 38 Toren und 51 Assists in 104 Partien brillierte, gelangen ihm auf der Insel lediglich 15 Torbeteiligungen (9 Treffer/6 Vorlagen) in 58 Ligaspielen.

Die Situation eskalierte endgültig im August 2023, als Sancho seinem Trainer Erik ten Hag öffentlich mit einem Statement in den sozialen Medien widersprach, nachdem dieser seine Einstellung im Training monierte. Seitdem ist der Offensivspieler suspendiert und von allen Profi-Aktivitäten ausgeschlossen.

Sanchos Vertrag bei Manchester United endet im Sommer 2026, ob der BVB sich eine Kaufoption sichert, ist nicht bekannt.