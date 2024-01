Alonso erneut beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beerbt Xabi Alonso (r.) beim FC Bayern eines Tages Thomas Tuchel (l.)?

Xabi Alonso reitet mit Bayer Leverkusen die Erfolgswelle. Der Spanier wird gleichzeitig immer wieder mit europäischen Fußball-Giganten in Verbindung gebracht. In einem spanischen Medienbericht wird erneut über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern spekuliert.

Wochenlang wurde Xabi Alonso als potenzieller Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid gehandelt. Doch der italienische Starcoach verlängerte seinen Kontrakt bei den Königlichen unlängst etwas überraschend bis 2026.

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" nimmt diesen Umstand als Anlass, um Alonso stattdessen wieder einmal beim FC Bayern ins Spiel zu bringen. Die Münchner setzen an der Seitenlinie momentan auf Thomas Tuchel. Der 50-Jährige ist noch bis 2025 an den Verein gebunden.

Xabi Alonso angeblich auf dem Radar des FC Bayern

"El Nacional" zufolge befindet sich Alonso auf dem Radar des FC Bayern. Das spanische Medium schließt nicht aus, dass der Baske in Zukunft an der Säbener Straße auf Tuchel folgen könnte. Wirklich heiß scheint die Personalie aktuell aber nicht zu sein. Zumal Bayer Leverkusen seinen Erfolgscoach (Vertrag bis 2026) unbedingt über den Sommer hinaus halten will.

Alonso hat sich aufgrund seiner Arbeit bei der Werkself allerdings einen Namen auf dem internationalen Trainermarkt gemacht.

FC Bayern wohl nicht der einzige Beobachter

Laut "El Nacional" steht der 42-Jährige ebenfalls beim FC Liverpool auf der Kandidatenliste. Teammanager Jürgen Klopp ist bei den Reds mit einem Arbeitspapier bis 2025 ausgestattet. Alonso spielte als aktiver Profi einst selbst an der Anfield Road, gewann mit dem Premier-League-Klub 2005 die Champions League.

Wie "El Nacional" berichtet, besitzt Alonso bei Bayer Leverkusen eine Ausstiegsklausel, die einen vorzeitigen Abschied aus dem Rheinland ermöglichen soll.

Bayer-Boss Fernando Carro hatte eine Ausstiegsklausel gegenüber "talkSPORT" im vergangenen Jahr dementiert und dagegen ein Gentlemen's Agreement angedeutet. Glaubt man den Spekulationen, werden der FC Bayern und FC Liverpool die Entwicklungen so oder so aufmerksam verfolgen.