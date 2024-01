FC Bayern im Sommer-Dreikampf um Wirtz?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen soll auch beim FC Bayern Fans haben

23 Pflichtspiele, acht Tore und zwölf Vorlagen: In der Saison 2023/24 hat Florian Wirtz seine Klasse noch einmal aussagekräftig unterstrichen. Mit Bayer Leverkusen führt der 20-Jährige zudem die Tabelle der Fußball-Bundesliga an. Kein Wunder also, dass die Konkurrenz inzwischen großes Interesse am deutschen Nationalspieler haben soll. Darunter angeblich auch der FC Bayern.

Der Vertrag von Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen endet erst im Sommer 2027, dass der Youngster seine Karriere bis zu diesem Datum auch im Trikot der Werkself bestreitet, darf allerdings bezweifelt werden. Zu groß und zu prominent sind die Namen der Klubs, die die Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt haben sollen.

Mit Ekrem Konur will ein renommierter Transferexperte erfahren haben, dass gleich drei europäische Fußball-Giganten im Sommer einen Transfer-Angriff auf Wirtz planen.

Konkret handelt es sich demnach um den FC Bayern, Real Madrid und Manchester City.

FC Bayern und Co. nicht völlig chancenlos

Ein Deal dürfte allerdings kein Schnäppchen werden: Wirtz besitzt in seinem Kontrakt keine Ausstiegsklausel, heißt: Sollten die Münchner, Madrid oder Manchester tatsächlich Ernst machen wollen, würde der offensive Mittelfeldmann keinesfalls günstig werden. Längst werden Summe im Bereich von über 100 Millionen Euro für Wirtz genannt.

Ausgeschlossen ist ein erfolgreiches Werben allerdings wohl nicht: Von "Bild" gefragt, ob es beim 20-Jährigen eine Schmerzgrenze gebe, ab der die Leverkusener schwach werden könnten, gab Werkself-Boss Fernando Carro zu: "Es gibt immer Schmerzgrenzen."

Besagte "Schmerzgrenze" dürfte jedoch jenseits der 100-Millionen-Grenze liegen. Eine Summe, der der FC Bayern erst einmal nahe kam. Im Sommer 2023 investierten die Münchner rund 100 Millionen Euro in Harry Kane. Ein Transfer, der sich auszahlte - ein Fingerzeig in Richtung Wirtz?