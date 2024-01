Erster BVB-Star spricht über Sancho-Rückkehr

IMAGO/Steinbrenner

BVB-Kapitän Emre Can spricht über die Rückkehr von Jadon Sancho

Kapitän Emre Can hat sich als erster Profi von Borussia Dortmund zur möglichen BVB-Rückkehr von Jadon Sancho geäußert.

"Ich würde mich extrem darüber freuen, weil ich viel von Jadon halte", sagte der Nationalspieler im Trainingslager in Marbella in einem "Sky"-Interview. "Wenn er kommt, wird er uns weiterhelfen."

Sancho sei "ein Unterschiedsspieler, zu 100 Prozent", schwärmte Can von seinem früheren Teamkollegen. "Er ist immer gut für ein Tor oder für einen Assist. Er hat extremes Talent."

Disziplin-Probleme mit Sancho wie in seiner ersten BVB-Zeit fürchtet Can nicht. "Er wird ja auch älter und reifer. Ich denke schon, dass er sich in dieser Hinsicht verbessert hat", sagte der 29-Jährige.

Eine Wasserstandsmeldung zum Stand der Verhandlungen konnte Can nicht abgeben. "Ich weiß nicht, wie weit es ist, ob er kommt oder nicht, aber es wäre auf jeden Fall schön", stellte der BVB-Kapitän klar.

"Bild" hatte am Donnerstag berichtet, Sanchos derzeitiger Arbeitgeber Manchester United und die Dortmunder hätten sich inzwischen auf eine Leihe bis Saisonende geeinigt. Lediglich kleinere steuerliche Details müssten noch geklärt werden. Sancho solle schnellstmöglich die Vereinbarung mit dem BVB unterschreiben und bereits am Freitag nach Marbella reisen, hieß es.

Sichert sich der BVB eine Kaufoption für Jadon Sancho?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt die Borussia für das vorerst halbjährige Gastspiel des "verlorenen Sohnes" lediglich rund drei Millionen Euro, Leihgebühr und Gehalts inbegriffen.

Völlig unklar ist derzeit allerdings, ob sich der BVB eine Kaufoption für den 23 Jahre alten Engländer sichert.

Bei ManUnited läuft Sanchos Vertrag zwar noch bis 2026. Er ist allerdings nach einem Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag bereits seit Monaten suspendiert und hat daher keine Zukunft beim englischen Rekordmeister.

Die Red Devils hatten für Sancho im Sommer 2021 satte 85 Millionen Euro an den BVB überwiesen.