Jürgen Klopp offenbar heiß auf BVB-Star

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Verlässt Donyell Malen (2.v.r.) den BVB im Winter?

Sollte die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund über die Bühne gehen, könnte sich das auch auf die Personalplanung der kommenden Wochen auswirken. Jürgen Klopp und sein FC Liverpool sollen einen Offensivakteur des BVB ins Visier genommen haben.

Die Rede ist vom Niederländer Donyell Malen, der bei den Schwarz-Gelben bereits seit einigen Wochen als Abgangskandidat gehandelt wird.

Gab es zuletzt vor allem Gerüchte um ein Interesse von Sanchos aktuellem Arbeitgeber Manchester United, berichten die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" nun über eine lose Anfrage aus Liverpool für den 24 Jahre alten Flügelstürmer. Die Wechsel-Spekulationen um Malen könnten demnach wieder Fahrt aufnehmen, sollte der Sancho-Transfer gelingen.

Denn: Für den leistungstechnisch im ersten Saison-Halbjahr mal wieder wankelmütigen Dribbler würde die Luft im Kampf um die Stammplätze dünner werden.

Malen soll sich auch nach inzwischen zweieinhalb Jahren beim BVB noch nicht richtig in Dortmund und der Mannschaft eingelebt haben. Zudem soll dem Profi der taktische Plan, den Trainer Edin Terzic für ihn hat, missfallen.

BVB: Satte Millionen-Ablöse für Donyell Malen?

Die BVB-Bosse hingegen sind einem Malen-Abgang nicht abgeneigt, wohlwissend, das er eine beträchtliche Ablöse in die Kassen spülen könnte. Von rund 35 Millionen Euro war zuletzt die Rede. Exakt auf diese Summe wird auch Malens aktueller Marktwert taxiert.

2021 überwies der BVB "nur" 30 Millionen Euro für ihn an die PSV Eindhoven. Es winkt womöglich also sogar ein kleines Transfer-Plus.

Eine extreme sportliche Lücke würde Malen bei der Borussia nicht hinterlassen. 41 Torbeteiligungen in 96 Pflichtspielen sind zwar eine ordentliche Quote. Immer wieder versank der 28-malige Nationalspieler der Elftal aber in wochenlangen Formtiefs.

Ein Spieler, der andere mitreißt, wenn es mal nicht so läuft, ist Malen zudem in der Regel nicht.

Beim FC Liverpool wird er nicht zum ersten Mal gehandelt. Bereits im vergangenen Sommer und im Herbst gab es Berichte über ein Interesse des Klopp-Klubs am Noch-BVB-Star.