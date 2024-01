Spekulationen um Reus-Aus beim BVB

IMAGO/David Inderlied

Bekommt Marco Reus noch einen neuen Vertrag beim BVB?

Im vergangenen Frühjahr verlängerte Marco Reus seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis zum 30. Juni 2024 und gab im Zuge dessen die Kapitänsbinde ab. Ob es für den gebürtigen Dortmunder beim BVB über den Sommer hinaus weitergeht, soll derzeit aus mehreren Gründen fraglich sein.

Über das mögliche Reus-Aus bei seinem Herzensklub nach der laufenden Saison berichtet "Bild".

Demnach plant der BVB mit dem designierten Neuzugang und Rückkehrer Jadon Sancho nicht nur auf seiner Paradeposition, dem Offensivflügel, sondern auch auf der Zehn - also dort, wo sich Reus am wohlsten fühlt.

Der dadurch angeheizte Konkurrenzkampf könnte dazu führen, dass der unter Trainer Edin Terzic ohnehin nicht mehr gesetzte Routinier künftig noch weniger Spielzeit erhält - und dadurch auch weniger Argumente für eine Weiterbeschäftigung beim BVB sammeln kann, über die erneut erst nach Ende des Winters entschieden werden soll.

Erschwerend hinzu kommt Reus' angeblich Rolle als Rädelsführer eines Putschversuchs aus der Mannschaft gegen Terzic.

Als einer der Wortführer soll sich der 34-Jährige bei BVB-Boss Hans-Joachim Watzke über die Arbeit des Übungsleiters beschwert haben, mit dem ihn vor nicht allzu langer Zeit noch ein enges Verhältnis verband.

BVB: Marco Reus fürchtet das Karriereende

Die Konsequenz: Reus wärmte im letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause gegen Mainz 05 über die gesamte Spielzeit die Bank. Seine Beziehung zu Terzic soll seitdem wenig verwunderlich angespannt sein.

Zuletzt hatte der Offensivakteur Sorgen mit Blick auf sein Karriereende geäußert. Auf die Frage "Wovor hast du Angst?" antwortete der Ex-BVB-Kapitän in der YouTube-Show "Unspoken": "Dieser Moment, nach meiner Karriere in ein tiefes Loch zu fallen. Emotional, aber auch nicht hundertprozentig zu wissen: Was kommt dann? Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich muss immer auf Zack sein."

Reus ergänzte: "Ich bin es gewohnt, einen strukturierten Plan zu haben: Wann ist Training? Wann muss ich da sein? Wie ist mein Ablauf? Das gibt es irgendwann nicht mehr."