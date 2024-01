Medien: BVB sichert sich "wahrscheinlich" Sancho-Kaufoption

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Die Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB ist Medienberichten zufolge so gut wie perfekt

Die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge so gut wie perfekt. Der 23-Jährige wird zunächst ein halbes Jahr von Manchester United an den BVB verliehen. Nun machen Gerüchte aus England die Runde, wonach sich der Bundesligist sogar eine Kaufoption sichern könnte.

Wann macht Borussia Dortmund die Rückkehr von Jadon Sancho perfekt? Am Donnerstag berichtete die "Bild", dass zwischen den beteiligten Seiten "alles klar" sei. Der Engländer soll bereits am Freitag im BVB-Trainingslager in Marbella aufschlagen und die Dortmunder insgesamt lediglich drei Millionen Euro kosten.

Im Sommer könnte der gebürtige Londoner dann offenbar auch langfristig an den Klub gebunden werden. Laut der britischen "Sun" ist es "wahrscheinlich", dass sich die Westfalen eine Kaufoption für den Linksaußen sichern werden. Über die Höhe der Klausel machte die Boulevardzeitung keine Angaben.

BVB: Sancho bei Manchester United ohne Perspektive

Fest steht: Bei Manchester United hat Sancho keine Perspektive mehr. Mit Teammanager Erik ten Hag hatte sich der 23-Jährige im vergangenen Spätsommer überworfen. Seitdem ist Sancho im Profi-Team des englischen Rekordmeisters suspendiert und hält sich in der Nachwuchsabteilung fit.

Für eine Rückkehr in die Profimannschaft hätte sich der 23-fache Nationalspieler bei dem Niederländer entschuldigen müssen, was Sancho augenscheinlich aber ablehnt. Daher stehen die Zeichen klar auf Trennung. Auch mit guten Leistungen im BVB-Trikot würde sich an der Situation des Engländers unter ten Hag ab kommender Saison wohl nichts ändern.

Im Sommer 2021 hatten die Red Devils noch 85 Millionen Euro an den BVB gezahlt. Während er auf der Insel lediglich 15 Torbeteiligungen (9 Treffer/6 Vorlagen) in 58 Ligaspielen vorzuweisen hat, brillierte er einst in der Bundesliga mit 38 Toren und 51 Assists in 104 Partien.