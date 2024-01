"Heißes" Interesse und "Hängekiste": So plant Bayern

IMAGO/Christian Schroedter

Wen lockt Christoph Freund zum FC Bayern?

Noch hat der FC Bayern im jungen Wintertransferfenster keinen Deal in trockene Tücher gebracht, an Gerüchten rund um den deutschen Fußball-Rekordmeister mangelt es natürlich dennoch nicht.

Im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hat das Reporter-Duo Christian Falk und Heiko Niederer zahlreiche Spekulationen um den FC Bayern eingeordnet. Vor allem ein neuer Mann für die Abwehrzentrale wird demnach gesucht.

Ein "interessanter Name" sei in diesem Zusammenhang Fikayo Tomori von der AC Mailand. Ein erfolgreiches Werben um den 26-jährige englischen Nationalspieler sei allerdings "nicht einfach", so Niederer. Milan hat demnach kein Interesse, seinen Leistungsträger ziehen zu lassen. Eine Einigung im Winter zu erzielen, werde "sehr, sehr schwer".

Selbiges gilt wohl für Jonathan Tah vom Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen: Einen Abschied im Winter schloss Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes unlängst kategorisch aus, für den Sommer soll allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro existieren. Gut möglich, dass die Münchner dann auf den Plan treten.

"Solche Spieler sind für Bayern immer ein Thema", urteilt Niederer, die Ablöse sei "absolut machbar". Allerdings soll mit dem FC Chelsea ein namhafter Konkurrent ebenfalls ein Auge auf den Verteidiger geworfen haben.

Interesse des FC Bayern an LaLiga-Star "sehr, sehr heiß"

"Sehr, sehr heiß" soll zudem ein vermeintliches Interesse der Bayern an Arnau Martínez vom spanischen Sensationsteam FC Girona sein, heißt es im "Bayern Insider" weiter. Der 20-Jährige kann seine Stärken als Rechtsverteidiger und in der Abwehrmitte ausspielen und passt damit perfekt ins Anforderungsprofil der Münchner.

Angesichts des offensichtlichen Bedarfs in der Defensive überrascht es wenig, dass Falk und Niederer das Gerücht Matthijs de Ligt wolle die bayerische Landeshauptstadt im Winter in Richtung FC Arsenal verlassen zu Grabe tragen. Der Niederländer "möchte bei Bayern die Rückrunde spielen, möchte beweisen, dass er der Abwehrchef sein kann, den Tuchel will", stellt Falk klar. Mit der Rolle der Nummer drei oder vier in der Bayern-Abwehr werde sich de Ligt auf Sicht allerdings nicht zufrieden geben, künftig könne daher "viel passieren".

Viel passieren, kann sicher auch im Poker des FC Bayern um Joao Palhinha vom FC Fulham. Der Transfer, der im Sommer schon perfekt schien, sei inzwischen allerdings eine "Hängekiste", so Niederer. Der Spieler wolle zwar "weiterhin unbedingt kommen", in München sei man allerdings nicht bereits, im Winter 60 Millionen Euro in den Sechser zu investieren.