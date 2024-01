Doch kein schneller BVB-Wechsel? Sancho-Flug wohl gestrichen

IMAGO/MI News

Der BVB wartet auf die Ankunft von Jadon Sancho

Borussia Dortmund wartet weiter auf die Ankunft von Jadon Sancho. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist die Rückkehr des Engländers zum BVB nahezu perfekt. Seine Reise ins Trainingslager der Westfalen wird sich aber wohl noch verzögern.

Wann macht Borussia Dortmund die Rückkehr von Jadon Sancho perfekt? Am Donnerstag berichtete die "Bild", dass zwischen den beteiligten Seiten "alles klar" sei. Der Engländer sollte bereits am Freitag im BVB-Trainingslager in Marbella aufschlagen und die Dortmunder insgesamt lediglich drei Millionen Euro kosten.

Diesen Informationen trat die "WAZ" am Donnerstagabend entgegen und vermeldete, dass es nicht zu einem "schnellen Wechsel" kommen würde. Manchester United wolle lieber noch abwarten und hoffen, dass Sancho den Red Devils durch einen Verkauf gleich eine Ablöse einbringe.

Nun deutet sich an, dass die Verkündung des Transfers tatsächlich länger dauern könnte. Informationen der "Ruhr Nachrichten" zufolge hatten die BVB-Bosse einen Privatflieger gechartert, der Sancho am Freitag von Manchester ins Trainingslager nach Marbella bringen sollte. Dieser wurde nun aber offenbar annulliert, wie über "Flightradar24" zu erkennen ist.

BVB: Verwirrung um Kaufoption für Jadon Sancho

In Spanien soll man derweil bestens auf Sanchos Ankunft vorbereitet sein. Laut "Ruhr Nachrichten" sind mit einer örtlichen Privatklinik alle wichtigen Details zur Durchführung eines Medizinchecks vereinbart worden. Dieser würde dann von BVB-Arzt Dr. Markus Braun begleitet werden.

Unklarheiten gibt es indes nicht nur über die Reise des Linksaußen, sondern auch über die Vertragsmodalitäten. Laut "Sun" sei es "wahrscheinlich", dass sich der deutsche Vizemeister eine Kaufoption für den Rechtsfuß sichere. Laut "Football Insider" beläuft sich die Klausel auf rund 25 Millionen Euro.

Die "Bild" berichtet allerdings nun, dass eine solche Option nicht in den Deal integriert sei. Demnach sei den Red Devils dieses Detail "besonders wichtig" gewesen. Man pokere mit dem Marktwert und hoffe, dass Sancho im kommenden Sommer eine weitaus höhere Ablöse wert sein könnte als aktuell.