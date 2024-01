Coman: "Dann müssen wir nicht auf andere Teams schauen"

IMAGO/Revierfoto

Kingsley Coman hat mit dem FC Bayern einiges vor

Nachdem er im Dezember drei Spiele beim FC Bayern wegen eines Muskelfaserrisses verpasste, will Kingsley Coman nun in persönlicher Hinsicht und mit seinem Klub wieder voll angreifen. An die Liga-Konkurrenz hat der Franzose dazu eine Kampfansage gesendet.

Der FC Bayern München trainiert wieder. Etwas überraschend mittendrin: Kingsley Coman. Der 27-jährige Offensivmann hat seinen Muskelfaserriss in der rechten Wade etwas früher als erwartet auskuriert und ist voller Tatendrang.

"Mir geht es sehr gut, ich bin gut drauf. Ich bin am 28. Dezember wieder nach München gekommen, um mich mit individuellen Einheiten auf den Trainingsstart vorzubereiten. Jetzt bin ich wieder komplett bei der Mannschaft und fühle mich gut", verriet Coman auf der vereinseigenen Homepage.

Nach einem kurzen Österreich-Urlaub mit der Familie habe er alles sofort wieder seiner Reha gewidmet, so der Franzose weiter.

Im Training mit den Kollegen geht es nun darum, die zweite Saisonhälfte in Angriff zu nehmen. "Wir haben eine gute Power. Jetzt haben wir das erste Testspiel und dann nochmal eine Woche Training. Ich bin sicher, dass wir zum Start bereit sein werden", gab Coman die Richtung vor, denn die Ziele des Offensivmannes sind groß.

"In der Bundesliga sind wir noch ein paar Punkte hinter Leverkusen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, dann brauchen wir nicht auf die anderen Teams zu schauen", richtete der Flügelspieler eine selbstbewusste Kampfansage an Werkself und Co.!

Coman: Beim FC Bayern "ein besserer Spieler werden"

"In der Champions League wollen wir so weit wie möglich kommen. Im Achtelfinale geht es jetzt gegen Lazio Rom, wir müssen Schritt für Schritt gehen", zeigte sich der 27-Jährige auf internationaler Bühne etwas weniger draufgängerisch als im deutschen Oberhaus.

In persönlicher Hinsicht hat sich Coman einiges vorgenommen, das gilt allerdings unabhängig vom neuen Jahr, wie er erklärte. Auf die Frage, ob er Vorsätze für 2024 habe, sagte er nämlich: "Ich versuche immer, alles zu geben, eine bessere Person und ein besserer Spieler zu werden, aber von Tag zu Tag. Daher habe ich keine speziellen Vorsätze zum Jahreswechsel. Ich will immer hungrig bleiben und positiv sein."