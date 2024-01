FC Bayern machen Sturm-Probleme zu schaffen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel und der FC Bayern konnte nicht geheim trainieren

Der FC Bayern bereitet sich derzeit intensiv auf die zweiten Saisonhälfte vor, in der es um nicht weniger geht, als das dominante Bayer Leverkusen von der Spitze zu schubsen. Doch bei dieser Mission gab es nun Aufregung an der Säbener Straße in München. Der Grund: Sturm-Probleme!

Eigentlich wollte Trainer Thomas Tuchel die Profis des FC Bayern, die sich nach dem Ende der Winterpause seit einigen Tagen auf den Rest der Saison vorbereiten, vor den Blicken der Öffentlichkeit und vor neugierigen Scouts und Beobachtern schützen und die Trainings hinter den bekannten Sichtschutzvorhängen an der Säbener Straße abhalten, doch daraus wurde zuletzt nichts.

Denn wie "Bild" beobachtet hat, machte starker Wind dem Coach einen Strich durch die Rechnung. Aber noch mehr: Der Sturm, der Mitte der Woche durch München fegte, beschädigte offenbar die recht frisch installierten Rollos, die ebenfalls ein Geheimtraining ermöglichen sollten.

Demnach gab es am Mittwoch zahlreiche Warnungen von Ordnern und Experten, die Rollos nicht herunterzulassen, die allerdings ignoriert wurden, in der Hoffnung auf dem zweiten Geheimplatz trainieren zu können. Doch daraus wurde nichts. Denn die Sturm-Böen sollen laut dem Bericht für "mächtige Schäden" gesorgt haben. Die besagten Rollos sollen derzeit gar nicht mehr funktionieren.

Dabei galt der neuartige und elektrisch herunterfahrbare Sichtschutz als deutlich haltbarer und robuster als die bisherigen Vorhänge, die an anderer Stelle zu finden sind und ebenfalls immer wieder mal für Probleme sorgten.

FC Bayern derzeit ohne Sichtschutz-Rollos

Die Vorhänge taten aber zumindest zu weiten Teilen ihren Dienst. An einer Lücke mussten die Bayern-Trainer beim Freitagstraining jedoch eine Trainingsmauer aus Plastikfiguren aufstellen, damit keine ungewollten Blicke den Platz erreichten. Aus der Ferne war das Training für Spione jedoch trotzdem zu beobachten.

Wann die Rollos wieder funktionieren werden, ist noch offen. Der FC Bayern muss am Freitag, den 12. Januar, in der Allianz Arena gegen Hoffenheim ran. Im Vorfeld würde Tuchel sicherlich gern noch einmal geheim trainieren.