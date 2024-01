Neuer Flug gebucht: BVB vor Sancho-Leihe

IMAGO/Lucas Peltier

Jadon Sancho wird zurück zum BVB wechseln

Die Transfer-Saga um Jadon Sancho könnte am Samstag ein Ende finden. Nachdem am Freitag ein geplanter Flug noch annulliert wurde, soll es am Samstag einen neuen Versuch geben, um den Wechsel des Offensivmannes von Manchester United zu Borussia Dortmund im Trainingslager in Spanien festzuzurren. Der BVB hat bereits alles für den Medizincheck vorbereitet.

Während zwischen Borussia Dortmund und Jadon Sancho laut übereinstimmenden Medienberichten längst alle Details geklärt sind, gab es zuletzt noch Verwirrung darum, wie schnell die Rückkehr des verlorenen Sohnes unter Dach und Fach gebracht werden kann. Eine kurzfristige Ankunft im Trainingslager des BVB in Marbella zerschlug sich vor Kurzem, Sancho durfte am Freitagmorgen nicht in den Flieger steigen. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, wurde ein neuer Flug-Termin für Sancho angesetzt. Demnach wird der Engländer am Samstagvormittag um 10:30 Uhr deutscher Zeit in Manchester abheben, um gegen 13 Uhr in Spanien zu landen.

Dort wird ihn ein Tross des BVB erwarten und in eine ortsansässige Privatklinik bringen, damit er in Marbella den obligatorischen Medizincheck absolvieren kann. Hierfür ist laut der Zeitung alles vorbereitet. Die Untersuchungen können von Dortmunds Teamarzt Dr. Markus Braun und seinem Team durchgeführt werden.

Besteht Sancho den Check wird er (mindestens) bis zum Sommer das Trikot der Borussia tragen, das er bereits zwischen 2017 und 2021 überaus erfolgreich überstreifte (38 Tore und 51 Vorlagen in 104 Spielen).

BVB: Kaufoption für Sancho?

Zwischen Manchester United und den BVB-Verantwortlichen seien die wichtigsten Details längst ausverhandelt: Leihgebühr und die Aufteilung des Gehalts. Offen ist weiter die Frage, ob es eine Kaufoption geben wird, so die "Ruhr Nachrichten".

Laut der englischen "Sun" sei es "wahrscheinlich", dass sich der deutsche Vizemeister eine solche sichere. Nach Infos von "Football Insider" beläuft sich die Klausel auf rund 25 Millionen Euro.

Die "Bild" berichtet allerdings zuletzt, dass eine solche Option nicht in den Deal integriert sei. Demnach sei den Red Devils dieses Detail "besonders wichtig" gewesen. Man pokere mit dem Marktwert und hoffe, dass Sancho im kommenden Sommer eine weitaus höhere Ablöse wert sein könnte als aktuell.