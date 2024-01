FIFA-Präsident Infantino würdigt verstorbenen Zagallo

AFP/SID/Gabriel BOUYS

Mario Zagallo verstarb im Alter von 92 Jahren

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die verstorbene Fußball-Ikone Mario Zagallo als Mann mit "beispiellosem Einfluss" auf die WM-Geschichte gewürdigt.

"Wir sind tief erschüttert vom Tod eines ganz Großen", teilte Infantino am Samstag mit. Zagallo war am Freitag im Alter von 92 Jahren in seiner Heimat Brasilien gestorben.

"Mario Zagallo hat als Spieler und Trainer insgesamt vier Weltmeisterschaften gewonnen. Das ist unerreicht", sagte Infantino. "Aber sein Vermächtnis lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Zagallos Einfluss auf den Fußball und insbesondere auf den brasilianischen Fußball ist unvergleichlich. In Zeiten der Not hat Brasilien den 'Professor' als Ruhepol, als lenkende Hand und als taktisches Genie geschätzt."

Zagallo war als Spieler 1958 an der Seite von Pele und 1962 Weltmeister.

Als Nationaltrainer wiederholte er den Triumph 1970, den Titelgewinn 1994 begleitete er als Assistent von Carlos Alberto Parreira.