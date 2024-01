Rose packt aus: Darum will Werner weg

IMAGO/Sven Sonntag

Timo Werners (r.) Abschied von RB Leipzig wird konkreter

Nach zwei wechselhaften Jahren beim FC Chelsea kehrte Timo Werner im Sommer 2022 zu RB Leipzig zurück, wo er zwischen 2016 und 2020 zu einem der Stars des deutschen Fußballs reifte. An alte Leistungen im Trikot der Sachsen konnte der deutsche Nationalspieler bislang allerdings nicht wirklich anknüpfen. Nun nimmt ein Abschied immer konkretere Formen an.

"Timo Werner ist nicht Teil des heutigen Testspiel-Kaders. Klub- und Spielerseite befinden sich aktuell in Verhandlungen mit einem anderen Verein", bestätigte RB Leipzig am Samstag im Vorfeld des Tests gegen den Schweizer Klub FC St. Gallen, dass ein Wechsel von Werner durchaus ein realistisches Szenario darstellt.

Mit welchem Klub die Gespräche stattfinden, lässt RB offen, in den Medien ranken sich die Gerüchte allerdings in erster Linie um eine Rückkehr nach England: Manchester United wurde Interesse am Angreifer nachgesagt, zuletzt soll Tottenham Hotspur ebenfalls intensiv in den Poker eingestiegen sein.

Laut "Sky" streben die Londoner eine Leihe an, es müssten nur noch "Details geklärt werden", "finale Verhandlungen" würden allerdings noch im Verlauf des Tages anstehen, berichtete der TV-Sender.

Werner spielt auch um die EM-Teilnahme

Die Spurs strichen im Sommer zwar satte 95 Millionen Euro für ihren langjährigen Toptorjäger Harry Kane ein, konnten den Abschied der Klub-Legende zum FC Bayern bislang aber nur bedingt auffangen: Timo Werner soll nun offenbar versuchen, die Lücke zu schließen.

Dass der Transfer auch für RB Leipzig Sinn ergeben würde, ist zudem offensichtlich. Bei den Roten Bullen ist Werner derzeit höchstens Stürmer Nummer drei, mit einem kolportierten Jahressalär von zehn Millionen Euro belastet der 27-Jährige den Etat allerdings gehörig.

Kein Wunder also, dass RB den noch bis 2026 gebundenen Profi gerne von der Gehaltsliste streichen würde.

Für Werner dürfte vor allem Einsatzzeit bei einem Topklub im Vordergrund stehen. Im Sommer 2024 steigt in Deutschland die EM, um die Chancen auf eine Nominierung zu erhöhen, benötigt der gebürtige Stuttgarter Tore.

Dass die EM eine gewichtige Rolle bei der Entscheidung spielt, bestätigte auch Trainer Marco Rose am Rande des Testspiels. "Er muss spielen, da er zur Euro 2024 will und wir drücken ihm die Daumen", so der Coach, der zuvor bestätigte, dass Werner eine Leihe anstrebt.