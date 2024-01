Holt Eintracht Ekitike zum Schnäppchenpreis?

IMAGO/Mutsu Kawamori

Hugo Ekitike könnte sich Eintracht Frankfurt anschließen

Mehr als einmal brachten Gerüchte Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung, zuletzt wurde es allerdings eher ruhig um ein mögliches Engagement am Main - bis jetzt.

"fussball.news" will erfahren haben, dass ein Transfer von Hugo Ekitike von PSG zu Eintracht Frankfurt aktuell ein durchaus heißes Thema ist.

Demnach sind die "Rahmenbedingungen" eines Deals längst ausgearbeitet. Die Überraschung: Der Transfer könnte deutlich günstiger werden als bislang angenommen.

Dem Bericht zufolge will die SGE den 21-jährigen Stürmer im Winter Leihen und den Vertrag mit einer Kaufpflicht versehen. Das Gesamtvolumen soll allerdings lediglich etwas mehr als 15 Millionen Euro betragen.

Zum Vergleich: Im Sommer 2023 zahlte PSG im Anschluss an eine einjährige Leihe noch 28,5 Millionen Euro für den Franzosen an Stade Reims. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde erwartet, dass bei einem Abschied mindestens eine Summe in ähnlicher Höhe fällig wird.

Allerdings hat Ekitike zuletzt wenig dafür getan, seinen Marktwert in die Höhe schnellen zu lassen. 2022/23 kam der ehemalige französische U21-Nationalspieler auf überschaubare vier Tore in 32 Pflichtspielen für die Pariser, in der laufenden Saison stehen insgesamt gerade einmal acht Minuten zu Buche.

Eintracht Frankfurt will Verstärkungen

Ein erfolgreiches Werben würde dem Bericht zufolge übrigens nichts daran ändern, dass Eintracht Frankfurt Sasa Kalajdzic von Wolverhampton Wanderers unter Vertrag nehmen wird. Vielmehr soll das Duo die Variabilität im Offensivspiel der Adlerträger erhöhen.

Zudem droht der Eintracht ein harter Start ins Jahr 2024. Aufgrund des Afrika-Cups werden mit Omar Marmoush, Ellyes Skhiri und Fares Chaibi gleich drei Spieler fehlen, die wichtige Akzente in der Abteilung Attacke setzen können. Das betonte unlängst auch Trainer Dino Toppmöller:

"Wenn dir mit Omar Marmoush, Ellyes Skhiri und Fares Chaibi drei Spieler, die in der Hinrunde eine prägende Rolle hatten, für vielleicht vier bis fünf Spiele wegbrechen, dann brauchst du Verstärkung. Wenn wir keine ambitionierten Ziele hätten, dann könnten wir einfach auf sie verzichten. Unser Ziel und Anspruch lautet aber, sofort Punkte einzufahren", erklärte Toppmöller nach dem 2:5 im Test gegen den SC Freiburg.