Freund: FC Bayern dabei, "Deals zu finalisieren"

Thomas Tuchel (l.) und Christoph Freund (r.) haben sich zu den Transferplanungen des FC Bayern geäußert

Dass der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden möchte, ist kein Geheimnis, ebenso, dass hochkarätige Neuverpflichtungen zwischen den Saisonabschnitten alles andere als leicht zu finden sind. Nach dem 1:1 im Testspiel gegen den FC Basel haben Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Thomas Tuchel nun einen Einblick in die Planungen des deutschen Rekordmeisters gegeben.

Einen Sechser, eine echte "Holding Six" forderte Coach Thomas Tuchel bereits mehrfach von den Bossen des FC Bayern, inzwischen scheint sich der Übungsleiter allerdings damit angefreundet zu haben, dass der Bedarf auf anderen Positionen größer ist.

"Wenn man sich die heutige Aufstellung anschaut, gibt es keinen Mangel an zentralen Mittelfeldspielern, wenn man bedenkt, dass Konni [Konrad Laimer, d.Red.] noch zurückkommt und Leon [Goretzka, d.Red.] Innenverteidiger gespielt hat und Josh [Kimmich, d.Red.] auch ein Mittelfeldspieler ist. Wir brauchen eher jemanden, der als Rechtsverteidiger aushelfen kann und der flexibel ist", führte Tuchel bei "DAZN" aus.

Im Leben gehe es allerdings schlicht nicht darum, "Wünsche zu äußern. Es geht um Qualität gemischt mit Persönlichkeit. Wir brauchen Charaktere, die uns helfen. Es ist eine schwierige Suche und ein schwieriges Transferfenster. Aber wir arbeiten daran, und wir werden sehen, ob wir etwas verkünden können", so Tuchel weiter.

Ein Spieler, der Charakter und Persönlichkeit verkörpert und angeblich im Zentrum des Münchner Interesses stehen soll, ist Eric Dier von Tottenham Hotspur. Der 29-Jährige kann in der Innenverteidigung, als Rechtsverteidiger und auch im defensiven Mittelfeld seine Stärken ausspielen und passt somit perfekt ins Anforderungsprofil des FC Bayern.

FC Bayern bei Transfers auf der Zielgeraden

Kein Wunder also, dass man sich an der Säbener Straße nicht wirklich eine Aussage zum Stand des vermeintlichen Pokers entlocken lassen will.

Die Gerüchte habe er auch vernommen, erklärte Freund und ergänzte vielsagend: "Ich kenne den Spieler, kann aber dazu nichts sagen. Wir lassen uns nicht auf Spekulationen ein. Fakt ist, dass wir mit einigen Spielern in Kontakt stehen und Gespräche führen."

Letztlich sei das Wintertransferfenster immer ein schwieriges Terrain und man habe sich daher keine Fristen gesetzt. Klar sei dennoch: "Je früher, desto besser, wenn wir ein Geschäft abschließen können. Aber es muss für alle Seiten stimmen, das ist das Wichtigste."

Trotz aller Probleme des Marktes scheint man an der Säbener Straße allerdings durchaus nicht erst am Anfang von wegweisenden Verhandlungen zu stehen: "Wir sind gerade dabei, den ein oder anderen Namen, den ein oder anderen Deal zu finalisieren."

Große Transferkonkurrenz für den FC Bayern

Geht es nach Tuchel, wären die Deals allerdings wohl schon unter Dach und Fach gebracht: "Der Zeitplan wurde bereits überschritten. Der Wunsch war, sie bis zum 2. Januar fertigzustellen. Aber wir sind entspannt, ich bin auch entspannt, weil ich weiß, wie schwierig es im Winter ist", so der 50-Jährige, der Freund damit bezüglich einer Frist zumindest in Maßen widerspricht.

Einigkeit besteht beim Bayern-Duo hingegen darin, warum die Lage so kompliziert sei. Tuchel und Freund verweisen auf viele große Top-Klubs, die ähnliche Probleme wie die Münchner zu lösen hätten. Ein Umstand, der den Markt nicht gerade beruhigt.