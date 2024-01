Sancho-Poker wird zur Hängepartie - Terzic reagiert

IMAGO/Vincent Carchietta

Jadon Sancho würde angeblich gerne zum BVB zurückkehren

Nachdem die Gerüchte wochenlang eher dahinplätscherten, deutete ab Mitte der laufenden Woche plötzlich sehr viel daraufhin, dass der Wechsel von Jadon Sancho von Manchester United zu Borussia Dortmund ganz schnell über die Bühne gehen könnte. Ganz so leicht gestaltet sich der Weg zu einem Comeback des Flügelflitzers im BVB-Trikot aber wohl doch nicht.

Jadon Sancho, der 2021 für 85 Millionen vom BVB zu Manchester United gewechselt war, soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Leihe zurück nach Dortmund stehen. Anfangs hieß es, der Engländer werde schon Freitag im Trainingslager der Borussen in Marbella aufschlagen - dazu kam es nicht und auch am Samstag scheint eine Einigung noch längst nicht erzielt.

"Sky" zufolge wartet BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl weiterhin auf den "finalen Durchbruch" in den Gesprächen mit Manchester United. Zwar sei man sich grundsätzlich einig, dass die Leihe ein Gesamtvolumen von etwa 3,5 Millionen Euro habe und keine Kaufoption beinhalte, allerdings erweisen sich demnach weniger einfach greifbare Dinge als Hürde.

"Es laufen ganz viele Sachen im Hintergrund, die sich gar nicht unbedingt um harte Fakten und Zahlen drehen, sondern auch darum, wie man gesichtswahrend aus dieser Sache rauskommt", enthüllt "Sky"-Reporter Patrick Berger.

Sancho zum BVB: Das sagt Terzic

Der Grund: Ein verhältnismäßig günstiger Abgang Sanchos gleicht dem Eingeständnis, dass United mit dem Kauf des englischen Ex-Nationalspielers einst einen teuren Fehler begangen habe.

Zudem habe es United nicht eilig, da Sancho nach Unstimmigkeiten mit seinem Coach Erik ten Hag ohnehin seit August suspendiert ist. Der BVB wiederum würde den Offensivspieler am liebsten schnell in seinen Reihen wissen.

Informationen der "Ruhr Nachrichten" untermauern die Hängepartie: Wie schon am Freitag sei auch am Samstag ein geplanter Flug des ehemaligen BVB-Profis mit einem Privatflieger von Manchester nach Marbella annulliert worden sein.

Am Samstag wurde auch BVB-Coach Edin Terzic am Rande des Tests gegen AZ Alkmaar (2:2) mit der Personalie konfrontiert, der Trainer wich allerdings erwartungsgemäß aus: "Ich verfolge das, aber wenn es was zu vermelden gibt, machen wir das."