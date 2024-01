AC Mailand festigt Champions-League-Platz

AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

Verwandelte einen Elfmeter: Olivier Giroud

Der italienische Ex-Meister AC Mailand hat seinen Champions-League-Platz in der Serie A gefestigt. Milan gewann beim abstiegsbedrohten FC Empoli mit 3:0 (2:0) und ist mit 39 Punkten weiterhin Dritter. Der Rückstand auf den Stadtrivalen Inter an der Tabellenspitze beträgt allerdings schon neun Zähler.

Ruben Loftus-Cheek (11.) und Olivier Giroud (31., Handelfmeter) brachten den Favoriten in Empoli schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Chaka Traore (88.) setzte den Schlusspunkt.

Inter tat sich am Samstag beim 2:1 (1:0) gegen Hellas Verona überraschend schwer. Davide Frattesi (90.+3) brachte die Gastgeber in einer dramatischen Nachspielzeit in Führung, Thomas Henry (90.+10) vergab mit einem Foulelfmeter an den Pfosten den Ausgleich für Verona.

Am Sonntag machte der Franzose nach dem Fehlschuss Morddrohungen gegen sich und seine Familie öffentlich. "An alle, die glauben, Fußball besser zu kennen als jeder andere, und meine Familie beleidigen, während sie auf ihren Tod hoffen: Ich hoffe, dass ihr eines Tages Frieden in eurem kleinen Leben finden könnt", schrieb Henry auf seinem Instagram-Account.