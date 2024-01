Medien: Nächste Brunner-Eskapade beim BVB

IMAGO/Steinbrenner

Paris Brunner ist wohl erneut negativ aufgefallen

Paris Brunner sorgt wieder einmal für Schlagzeilen bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Nachdem der U17-Nationalspieler und -WM-Held bereits im vergangenen Oktober nach einem nicht näher definierten Vorfall zeitweise beim BVB aus dem U19-Kader gestrichen wurde, hat er sich nun wohl im Winter-Trainingslager der Profis im spanischen Marbella den nächsten Fehltritt erlaubt.

Wie es in einem "Sky"-Bericht am Sonntagabend hieß, soll sich der 17-Jährige unerlaubt aus seinem Hotelzimmer entfernt haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll sich der Vorfall ereignet haben, wie es in dem Medienbericht weiter heißt.

Demzufolge soll Brunner bei der Aktion nicht alleine gewesen sein: Auch sein A-Jugend-Kumpel Cole Campbell soll sich nach Mitternacht unerlaubt außerhalb des Hotelzimmers aufgehalten haben.

Das Trainerteam um Chefcoach Edin Terzic soll die beiden Burschen bei ihrem Versuch, aus den Zimmern abzuhauen, erwischt haben, heißt es bei "Sky" weiter.

Drohen Brunner und Campbell noch interne Strafen?

Ob und wie Brunner und Campbell für ihr Vergehen im Mannschaftsquartier in Marbella sanktioniert werden, stand am Sonntag noch nicht final fest. Möglich sei demnach, dass beide Youngsters nicht mehr am Teamtraining des BVB teilnehmen dürfen sowie aus dem Testspiel-Kader am Dienstag gegen Standard Lüttich gestrichen werden.

Sowohl Brunner als auch Campbell durften zum ersten Mal im Kreise der Profi-Mannschaft des BVB mit ins Winter-Trainingslager. Welche Folgen ihr vermeintlicher Fehltritt für die weitere Bundesliga-Saison haben könnte, ist dabei noch völlig offen.

Vor allem Paris Brunner gilt als absolutes Top-Talent in den Reihen der Schwarz-Gelben. Nach seinen fünf Turniertoren bei der erfolgreichen U17-Weltmeisterschaft in Indonesien im Trikot der DFB-Auswahl stand er vor der Winterpause im Dezember erstmals im Spieltags-Kader von Borussia Dortmund.