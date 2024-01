Großer Umbruch beim FC Bayern - mit Wirtz?

IMAGO

Wechselt Florian Wirtz zum FC Bayern?

Beim FC Bayern könnte in naher Zukunft ein größerer personeller Umbruch anstehen - womöglich ist Super-Talent Florian Wirtz von Bayer Leverkusen ein Teil davon.

"Unpopuläre oder überraschende Entscheidungen" in allen Mannschaftsteilen könnte es beim deutschen Rekordmeister nach der laufenden Saison geben, schreibt der "kicker". Das Fachmagazin geht sogar noch weiter: Alle Spieler bis auf die Urgesteine Manuel Neuer und Thomas Müller sowie Knipser Harry Kane sollen demnach "hinterfragt und neu bewertet" werden.

Hier kommt Wirtz ins Spiel: Die überragenden Leistungen des 20-Jährigen im ersten Saison-Halbjahr sollen auf der Chefetage an der Säbener Straße durchaus registriert worden sein. Ohnehin verfolge der FC Bayern die Entwicklung des 14-maligen Nationalspielers sehr genau, heißt es.

Aber: Im kommenden Sommer ist offenbar noch keine Transfer-Attacke der Münchner auf Wirtz zu erwarten. Stattdessen könne die Personalie in der bayerischen Landehauptstadt laut "kicker" im Frühjahr 2025 heiß werden.

Große Konkurrenz für den FC Bayern

Wirtz wird bereits seit mehreren Jahren immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Allerdings steht der Noch-Leverkusener auch bei allen anderen europäischen Top-Klubs auf dem Zettel. Der Transfer-Experte Ekrem Konur hatte zuletzt von einem Dreikampf zwischen dem Bundesliga-Branchenprimus und Real Madrid sowie Manchester City berichtet.

Bayer erhofft sich im Falle eines Wirtz-Abgangs dem Vernehmen nach eine dreistellige Millionen-Ablöse. "Es gibt immer Schmerzgrenzen", hatte Klub-Chef Fernando Carro mit Blick auf das Mittelfeld-Juwel unlängst gegenüber "Bild" bestätigt.

Allerdings denke die Werkself derzeit nicht an einen Verkauf. "Ich glaube, dass sich Florian hier im Klub, in dieser Mannschaft, mit diesem Trainer sehr wohlfühlt und weiß, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln kann", so Carro.