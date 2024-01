Wilmots wegen leerer Schalker Kasse nicht bang

IMAGO/RHR-FOTO

Klub-Legende Marc Wilmots (hier mit Vorstandschef Matthias Tillmann) ist bei Schalke der neue starke Mann im sportlichen Bereich

Beim FC Schalke 04 würden sie in der Winteransferphase gerne tätig werden, um den königsblauen Kader zu verstärken und schnellstmöglich unten rauszukommen und vielleicht ja doch noch irgendwie ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden. Allein: Das Schalker Geldköfferchen ist leer.

"Es könnte sein, dass nichts passiert", sagte der neue Sportdirektor Marc Wilmots dem "kicker" mit Blick auf mögliche Zugänge. Für den neuen starken, sportlichen Mann auf Schalke wäre eine solche "Nullrunde" indes "kein Problem. Dann machen wir mit dem Kader weiter, den wir haben." Das Schalker Budget ist derart mau, dass selbst einige Abgänge die Lage nicht wesentlich verbessern würden.

Im Trainingslager auf Marbella sollen Wilmots und der neue Vorstandsboss Matthias Tillmann laut dem Fachmagazin hinter verschlossenen Türen erörtert haben, was möglich ist und was nicht. Ergebnis: Auf dem Transfermarkt geht "wenig bis gar nichts" für die hochverschuldeten Schalker.

Für Wilmots sicher nicht der angenehmste Start. Der einstige Eurofighter absolvierte in Spanien laut "kicker" eine Art "Crashkurs" mit dem Technischen Direktor André Hechelmann. Wilmots: "Er weiß genau, was Schalke aktuell ist – ich noch nicht."

Dafür kennt der Belgier die Schalker Seele bestens, gewann Wilmots 1997 mit den Königsblauen doch den UEFA Cup. Ingo Anderbrügge, Martin Max, Rudi Assauer und Zigarre - gute, alte Zeit.

FC Schalke 04: Großer Rückstand auf die Aufstiegsränge

Klar ist: Wilmots hat im sportlichen Bereich nun das letzte Wort. Cheftrainer Karel Geraerts, muss sich laut dem "Kampfschwein" aber "keine Sorgen machen", dass ihn Wilmots absägt, um als Teammanager nach englischem Vorbild alle Fäden in der Hand zu haben. "Ich bin jetzt für drei Jahre Sportdirektor." Und in dieser Funktion will Wilmots seinen Herzensverein aus dem Pott wieder nach oben führen. Für ihn würde es sich lohnen. In Wilmots' Vertrag soll eine Aufstiegsprämie verankert sein.

Die miserabel in die Saison gestarteten Schalker überwintern in der 2. Liga auf Platz 14. Vor der Pause hatte sich das Team gefangen und sieben Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Der Abstand zum Relegationsplatz 16 ist mit zwei Punkten allerdings wesentlich kleiner als der zu Platz drei (elf).