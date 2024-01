Ex-Coach erklärt: Darum wurde Undav einst aussortiert

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Deniz Undav ist beim VfB Stuttgart voll eingeschlagen

Deniz Undav ist mit neun Toren und drei Assists einer der großen Durchstarter beim VfB Stuttgart in der bisherigen Bundesliga-Saison. Der Angreifer träumt mittlerweile sogar von einer EM-Teilnahme im kommenden Sommer. Dass er im Alter von 27 Jahren doch noch den Durchbruch im deutschen Fußball-Oberhaus schaffen würde, gilt dabei als große Überraschung.

In Jugendjahren galt er bei Werder Bremen zwar als talentierter Stürmer mit ausgeprägtem Torriecher. Doch seine körperlichen Voraussetzungen schienen den höchsten Anforderungen einfach nicht zu entsprechen.

"Deniz war 13 Jahre alt und im Vergleich zu anderen Mitspielern in seiner Entwicklung noch nicht ganz so weit", wurde der ehemalige U15-Coach bei Werder, Thorsten Bolder, im "kicker" zitiert. Bolder hatte Undav vor zwölf Jahren in Bremen aussortiert, ihn nicht mit in die damalige C-Jugend der Norddeutschen genommen.

"Er war zwar immer fleißig beim Training, hatte aber noch nicht den Ehrgeiz, den er vielleicht später für sich entwickelt hat. Dazu war er nicht groß, und auch im körperlichen Bereich hatte er zum damaligen Zeitpunkt einige Defizite", berichtete der ehemalige Jugendtrainer von Werder Bremen weiter.

Statt seinen Traum von der späteren Profi-Karriere zu begraben, zog der Deutsch-Türke aus diesem Tiefschlag aber eine spezielle Motivation, wie Bolder weiter erklärte: "Das Ärgernis, dass es bei uns nicht mehr weiterging, hat Deniz sicherlich motiviert, mehr zu tun als andere, und ihn in seiner Entwicklung noch einmal vorangebracht. Rückblickend lässt sich vielleicht sagen, dass wir ihn etwas unterschätzt haben und er etwas mehr hätte investieren können."

Undav aktuell der torgefährlichste deutsche Bundesliga-Stürmer

Über mehrere Stationen in der Regionalliga und 3. Liga sowie in Belgien bei Union Saint-Gilloise landete Undav im Sommer 2022 schließlich in England bei Brighton & Hove Albion erstmals in einer Top-Liga Europas. Letzten Sommer schlug dann der VfB Stuttgart zu und sicherte sich Undav auf Leihbasis - vorerst bis zum Saisonende.

Während Undav einst bei Werder Bremen noch aussortiert wurde, erkannte mit Alexander Kiene ein anderer Trainer das Talent des Stürmers vor neun Jahren und holte Undav im Jahr 2015 zum Regionalligisten TSV Havelse: "Man konnte seinerzeit schon sehen, dass er ein unfassbares Talent im Strafraum hat, einen Torriecher und eine sehr gute Schusstechnik. Er war ein unfassbarer Instinktfußballer", berichtete der Fußballlehrer im "kicker" von den Qualitäten Undavs, die ihn noch bis heute auszeichnen.

Ob es in diesem Jahr sogar für die Nominierung zur Nationalmannschaft reichen wird, ist noch offen. Aktuell ist Deniz Undav der torgefährlichste deutsche Stürmer in der Bundesliga.