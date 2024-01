Schlechte Sancho-Nachrichten für den BVB

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Hängepartie um die BVB-Rückkehr von Jadon Sancho

Borussia Dortmund muss weiter auf die Verpflichtung von Jadon Sancho warten. Die BVB-Rückkehr des "verlorenen Sohnes", der schon mehrfach auf dem Sprung ins Trainingslager nach Marbella war, könnte sich sogar bis nach der Rückkehr in heimische Gefilde verzögern.

"Es zieht sich noch hin. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Transfer hier nicht mehr über die Bühne geht, sondern später in Deutschland", sagte Reporter Dirk Krampe von den "Ruhr Nachrichten" vor Ort in Spanien.

Sowohl für den designierten Rückkehrer Sancho als auch für Ian Maatsen vom FC Chelsea, der als BVB-Wunschspieler für die Linksverteidigerposition gilt, wird die Zeit vor dem Bundesliga-Restart am Samstag (18:30 Uhr) bei Darmstadt 98 knapp.

"Es ist eher unrealistisch, dass beide dann dabei sind", urteilte Krampe, "bei Sancho ist es wohl ausgeschlossen, weil er schon so lange aus dem Spielbetrieb raus ist".

Der 23 Jahre alte Engländer wurde bei Manchester United im vergangenen Spätsommer wegen eines Zerwürfnisses mit Trainer Erik ten Hag suspendiert. Sancho hält sich seitdem im Nachwuchsbereich der Red Devils fit.

BVB ohne Kaufoption für Jadon Sancho?

Genau wie Maatsen soll auch der Offensivakteur zunächst für ein halbes Jahr ausgeliehen werden. Zuletzt hieß es aus England, eine Option für einen fixen Transfer nach dieser Zeit werde der BVB bei Sancho nicht erhalten.

Im Fall Maatsen soll es ebenfalls noch Unklarheiten um die Verankerung einer Kaufpflicht oder -option in seinem Leihvertrag geben. Der BVB wolle "erst einmal schauen, wie er sich in der Bundesliga schlägt", sagte Krampe. "Er ist sicherlich ein Talent, aber die Situation auf der linken Seite wird sich in absehbarer Zeit auch entspannen".

Ramy Bensebaini kehrt in ein paar Wochen vom Afrika-Cup zurück, im Sommer endet zudem die Leihe von Eigengewächs Tom Rothe zu Zweitligist Holstein Kiel. "Wenn man fest mit ihm plant, hat man auf dieser Position dann eigentlich gar keinen Bedarf mehr", führte der BVB-Reporter aus.