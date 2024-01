VfB-Hoffnung wächst: Keine Angebote für Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy könnte ab Februar wieder für die Schwaben auflaufen

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss gezwungenermaßen und bis auf Weiteres ohne seinen Top-Stürmer Serhou Guirassy auskommen. Der Torjäger befindet sich mit der Nationalmannschaft Guineas beim Afrika Cup an der Elfenbeinküste, Turnierstart ist am 13. Januar. Ob Guirassy danach überhaupt nochmal für die Schwaben aufläuft, galt lange Zeit als ungewiss.

Grund für die anhaltenden Spekulationen über einen Guirassy-Abschied aus Stuttgart noch in diesem Januar ist die Ausstiegsklausel, die in dem Arbeitspapier des Mittelstürmers verankert sein soll. Nach übereinstimmenden Medienberichten kann der 27-Jährige den VfB nämlich für festgeschriebene 17,5 Millionen Euro Ablöse schon in diesem Winter verlassen.

Eine Summe, die für einen 17-fachen Bundesliga-Torschützen (bei lediglich 14 Spielen) als echtes Schnäppchen daherkommt.

Jüngste Medienberichte nähren nun allerdings die Hoffnungen der VfB-Anhänger auf einen Verbleib der Tormaschine über den Januar hinaus: Laut "kicker"-Informationen soll auch eine Woche nach Öffnung des Transferfensters noch kein Angebot für Guirassy bei den Schwaben eingegangen sein.

Guirassy auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Da sich der Guineer fortan voll auf den Afrika Cup fokussieren will, scheinen konkrete Vertragsverhandlungen auch in den nächsten Tagen und Wochen eher unwahrscheinlich. Bis zum 23. Januar weilt Guirassy auf jeden Fall bei dem Kontinentalturnier, dann steht nämlich das letzte Gruppenspiel gegen Senegal an.

In den vergangenen Wochen wurde der Angreifer zwar schon mit mehreren europäischen Top-Vereinen wie dem FC Bayern, AC Mailand, Manchester United oder Newcastle United in Verbindung gebracht. Wirklich konkret wurde es aber bisher mit keinem einzigen potenziellen Abnehmer.

Sollte Guirassy tatsächlich auch in der Rückrunde für den VfB auflaufen und um die Champions-League-Plätze kämpfen, würde es auf der Zugangsseite wohl ebenfalls keine Veränderungen mehr im Stuttgarter Kader geben. Wie es in dem "kicker"-Bericht weiter heißt, sehen die VfB-Verantwortlichen "überhaupt keinen Grund" für größere Kaderveränderungen.