Entscheidung gefallen: Transfer-Saga um Mbappé vor dem Ende?

IMAGO/Thierry Breton

Kylian Mbappé wechselt von PSG zu Real Madrid

Die Transfer-Saga um Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain könnte endlich ein Ende finden. Angeblich ist Real Madrid der entscheidende Durchbruch gelungen.

Das berichtet das Portal "Foot Mercato". Demnach haben sich Mbappé und die Königlichen auf einen Wechsel im Sommer geeinigt. Der PSG-Superstar habe Real bereits ein Zusage erteilt, heißt es weiter.

Die Spanier sollen den Offensivspieler mit irren Summen geködert haben. So winkt dem Franzosen wohl ein Netto-Jahresgehalt von 26 Millionen Euro. Das wäre zwar weniger als das, was die Pariser ihm zahlen würden, dennoch wäre er damit der mit Abstand bestbezahlte Spieler im Real-Kader.

Hinzu kommt wohl ein unfassbarer Unterschriftsbonus in Höhe von 130 Millionen Euro.

Eine Ablöse an PSG müssen die Madrilenen nicht zahlen, Mbappés Vertrag in Paris läuft am Saisonende aus.

PSG? Real Madrid? Mbappé lässt Zukunft offen

Mbappé selbst hatte seine Zukunft zuletzt offen gelassen. "Ich habe meine Entscheidung nicht getroffen", sagte der 25-Jährige nach dem 2:0-Sieg von PSG gegen den FC Toulouse im französischen Super Cup am Mittwochabend. "Ich werde es bekannt geben, wenn meine Entscheidung gefallen ist."

Seit dem Jahreswechsel darf Mbappé seinerseits offiziell Verhandlungen mit möglichen Interessenten führen. Selbst eine Verlängerung in Paris bis 2025 könnte der Nationalspieler aufgrund einer Klausel eigenmächtig veranlassen.

Mabppé deutete allerdings an, dass er keine schnelle Entscheidung treffen wird: "Im Jahr 2022 wusste ich es bis Mai nicht. Wenn ich weiß, was ich machen will, warum sollte ich es dann hinauszögern? Das würde keinen Sinn ergeben."

Zuletzt hieß es, dass Real Madrid bis zum 15. Januar eine endgültige Zu- oder auch Absage von Mbappé verlangt. Die Existenz dieser Deadline ist einer der wenigen Punkte, in dem sich alle Medien, Insider und Experten einig sind.