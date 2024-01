Erster Transfer des FC Bayern noch in dieser Woche fix?

IMAGO/Michael Baucher

Nordi Mukiele (2.v.l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern schaut sich auf dem Transfermarkt nach Verstärkungen für die Defensive um. In den Fokus der Münchner ist nun offenbar der Ex-Leipziger Nordi Mukiele geraten, dessen Winter-Wechsel möglichst noch in dieser Woche unter Dach und Fach gebracht werden soll.

Der FC Bayern bastelt aktuell am Kader für die Rückrunde, im Defensivbereich will der Rekordmeister noch mit einem variablen Spieler personell nachlegen. Nach Informationen von "L'Équipe" und "Sky" beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister in diesem Zusammenhang mit einem Transfer von Nordi Mukiele. Sogar ein konkretes Angebot sei Paris Saint-Germain schon unterbreitet worden.

An der Säbener Straße hoffe man auf einen schnellen Abschluss des Transfer. Das berichtet Transfer-Journalist Ekrem Konur auf X (ehemals Twitter).

Demnach will der Bundesligist die Verpflichtung des ehemaligen Leipzigers bis zum Ende der Woche unter Dach und Fach bringen. PSG habe allerdings noch nicht entschieden, ob sie den 26-Jährigen ziehen lassen wollen, heißt es weiter.

So teuer könnte Nordi Mukiele für den FC Bayern werden

Laut "L'Équipe" stellen sich die Münchner konkret ein Leihgeschäft mit Kaufoption für den Franzosen vor. Die Option könnte im Bereich von rund 25 Millionen Euro liegen, munkelt die französische Zeitung. Trainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund sollen den Nationalspieler sehr interessant finden.

Mukiele kann als Rechts- als auch als Innenverteidiger spielen und würde damit perfekt in das Anforderungsprofil der Bayern-Spitze passen. Der einzige Kandidat ist der Abwehr-Star aus der französischen Hauptstadt jedoch nicht. Mit Eric Dier von Tottenham Hotspur soll es weiterhin eine mündliche Einigung geben.

Der ehemalige Teamkollege von Harry Kane würde wohl rund fünf Millionen Euro kosten. Eine Entscheidung über den Transfer wurde intern aber noch nicht getroffen.

Vorteil des Engländers: Er kann nicht nur in der Abwehrkette aushelfen, sondern verfügt zudem noch über Erfahrung auf der Sechser-Position.