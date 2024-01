Max Kruse packt über Zukunfts-Pläne aus

IMAGO/nordphoto gmbh / Rojahn

Max Kruse war zuletzt für die Traditionself von Werder Bremen aktiv

Der frühere Bundesliga-Star Max Kruse hat verraten, welche Pläne er nach dem erst kürzlich verkündeten Ende seiner Karriere hat. Außerdem blickte Kruse auf seine Zeit bei Werder Bremen zurück und machte gleichzeitig Andeutungen über den damaligen Abschied.

Am vergangenen Wochenende war Max Kruse mal wieder im Trikot von Werder Bremen zu sehen. Beim Hallenturnier in Oldenburg stand der 35-Jährige für die Traditionself seines Ex-Klubs auf dem Kunstrasen. Kruse hatte das Jersey der Grün-Weißen zum Karrierebeginn zwischen 2006 und 2009 und später ein weiteres Mal zwischen 2016 und 2019 getragen.

"Es waren jeweils sehr schöne und sehr geile Zeiten. Ich weiß, dass ich in Bremen eine geile Zeit hatte und es sportlich super lief", schaute der Offensivmann im Gespräch mit dem Portal "Deichstube" auf die beiden Phasen an der Weser zurück.

Eigentlich hätten Werder Bremens Verantwortliche den damaligen Leistungsträger auch gern über den Sommer 2019 hinaus gehalten, doch eine Vertragsverlängerung kam nicht zustande, Kruse heuerte bei Fenerbahce in die Türkei an. Dort lief es allerdings nicht rund, so dass der Angreifer nur ein Jahr später zurück in die Bundesliga zu Union Berlin wechselte. War das Werder-Aus und der Wechsel nach Istanbul also ein Fehler?

Darum endete Max Kruses zweites Gastspiel bei Werder Bremen

"Da habe ich schlechtere Momente erlebt als den zweiten Abschied aus Bremen", wiegelte Kruse ab und fügte vieldeutig an: "Nicht jeder hat das Hintergrundwissen, das ich darüber habe, weshalb Dinge zu Ende gegangen sind. Deswegen wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, das zweite Ende hätte schöner sein können."

Letztendlich habe er schlicht "eine Luftveränderung" gebraucht. "Ich weiß nicht, ob ich in den Folgejahren in Bremen weiter so performt hätte", sagte Kruse, der mit 35 Toren und 28 Vorlagen in wettbewerbsübergreifenden 93 Spielen ins einer zweiten Werder-Phase eine Art Lebensversicherung für die Hanseaten war.

Nach seiner Profi-Karriere, die er Mitte Dezember offiziell beendete, will Kruse sich nun bei zahlreichen Aktivitäten ausprobieren. "Autofahren ist dabei, Pokern ist dabei, auch Fußball wird dabei sein, aber nur ein kleiner Teil, denn das hatte ich die letzten 15 Jahre lang", verriet er.

Neben dem Geld, das er durch seine Fußballer-Karriere eingeheimst hat, will Kruse weitere Einnahmen durch Reality-TV verdienen, beispielweise über seinen Youtube-Account.

"Wir haben beide nicht ganz so viel zu tun", sagte er über sich und seine Frau und fügte an: "Das Geld muss auch wieder reinkommen." Dazu fügte Kruse humorvoll an: "Wenn ihr mich im Dschungel-Camp sehen solltet, dann bin ich wirklich pleite. Aber bei allem anderen, zum Beispiel bei Big Brother, bin ich auf jeden Fall am Start."