Zaragoza lehnte Winterwechsel zum FC Bayern ab

Bryan Zaragoza wird im Sommer zum FC Bayern wechseln

Bryan Zaragoza wechselt im Sommer 2024 für 13 Millionen Euro vom FC Granada zum FC Bayern. Dass der Transfer nicht schon in diesem Winter abgewickelt wurde, liegt in erster Linie am Spieler selbst. Dieser hat nämlich nach eigener Aussage einem Abschied aus Granada schon in diesem Januar eine Absage erteilt.

Grund für den Wunsch, erst im Sommer zum deutschen Rekordmeister nach München wechseln zu wollen, ist nicht weniger als Loyalität zu seinem derzeitigen Klub.

"In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich erklärt, dass ich den Wechsel will, aber bis Saisonende in Granada bleiben möchte. Denn das ist mein Herzensverein und dem möchte ich erst den Klassenerhalt sichern, bevor ich gehe", meinte der Neu-Nationalspieler Spaniens im Gespräch mit der "Bild".

Beim FC Granada ist Bryan Zaragoza in dieser Saison richtig durchgestartet, kommt aktuell auf sechs Tore und zwei Assists in der spanischen La Liga. Auch dank seiner zwei Torbeteiligungen am letzten Mittwoch siegte der abstiegsbedrohte Klub mit 2:0 gegen den FC Cadiz und verkürzte den Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf fünf Zähler.

Den Klassenerhalt will der Flügelspieler unbedingt noch mit Granada erreichen, bevor sich Zaragoza dann im Sommer in das Abenteuer FC Bayern stürzen wird.

"Ich hoffe, dass die Leute in Granada das verstehen. Ich kann ihnen versprechen, dass ich hier voll engagiert bin und wir unser Ziel erreichen werden", meinte der 1,64 Meter kleine Offensivmann über seinen bevorstehenden Wechsel in die Bundesliga.

Bryan Zaragoza lernt bereits Deutsch

Nach seinem Tor am vergangenen Mittwoch küsste Zaragoza beim Jubel das Wappen seines aktuellen Klubs, um seine Verbundenheit mit dem FC Granada noch einmal für jedermann sichtbar zu dokumentieren.

Seine große Loyalität zum derzeitigen Arbeitgeber soll sogar in den Gesprächen mit dem FC Bayern gut angekommen sein, wie der 22-Jährige verriet: "Sie sagten, dass ich ein sehr dankbarer Junge sei, das sehr gut fänden und mich bei meinem Vorhaben unterstützen würden."

Obwohl der Wechsel nach München also erst in einem halben Jahr ansteht, hat die erste Phase der Vorbereitung auf den nächsten Karriereschritt bereits begonnen, wie Zaragoza ausführte: "Ich nehme seit zwei Wochen Deutschunterricht. Drei Tage pro Woche kommt ein Privatlehrer zu mir nach Hause. Ich will nämlich mit einem sprachlichen Fundament nach München gehen, um bestmöglich auf die Aufgaben dort vorbereitet zu sein."