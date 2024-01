Werner-Ersatz? Rose deutet Entscheidung an

IMAGO/Sven Sonntag

Marco Rose und RB Leipzig lassen Timo Werner wohl für die Rückrunde nach England ziehen

Timo Werner steht dicht vor einem Wechsel auf Leihbasis zu Premier-League-Klub Tottenham Hotspur, wo er die im Sommer durch den Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern entstandene Lücke im Angriff schließen und sich selbst wieder in EM-Form schießen soll. Andere Spieler haben RB Leipzig bereits verlassen, weshalb Cheftrainer Marco Rose nun über mögliche Verstärkungen nachdenkt.

Wird Pokalsieger RB Leipzig kurzfristig auf dem Transfermarkt tätig, um die Winter-Abgänge aufzufangen? Nicht ausgeschlossen, wie Trainer Marco Rose bei "Sky" verriet.

"Wenn man den Kader sieht, ist er richtig gut, aber dünn", hob Rose hervor. Zwar verfüge er über 18 bis 19 Spieler "mit Startelfambitionen", der Leipziger Coach stellte jedoch heraus: "Wir schauen uns trotzdem um. Auch ich als Trainer werde die Augen offenhalten."

Klar ist: Nach dem kurz vor dem Abschluss stehenden Abgang von Timo Werner zu Tottenham Hotspur hat Marco Rose in Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen nur noch drei nominelle Stürmer zur Verfügung. In Emil Forsberg verließ eine weitere Offensiv-Option den Klub in Richtung New York, wenngleich ein Ersatz bereits verpflichtet wurde: Eljif Elmas von Italiens Meister SSC Napoli.

Ilaix Moriba steht laut "Bild"-Angaben vor einem Wechsel zum FC Getafe, die Leihe von Liverpools Fabio Carvalho wurde vorzeitig beendet.

Rose macht Nachwuchsspielern Hoffnung

Ob der Tabellenvierte personell noch einmal nachlegt, hängt laut Rose aber auch davon ab, wie schnell sich das Verletztenlazarett lichtet. Bei Spielmacher Dani Olmo sehe es "gut aus", dass er nach überstandener Schulterverletzung bald sein Comeback feiern kann. Auch die Verteidiger Willi Orban und El Chadaille Bitshiabu stehen vor einer Rückkehr.

Geknüpft an die Frage nach möglichen Neuzugängen ist laut Marco Rose auch die Entwicklung einiger Talente aus dem Nachwuchsbereich, die in der Rückrunde womöglich eine Chance erhalten könnten. Rose habe diesbezüglich "den Finger in die Wunde gelegt" und sei mit der Entwicklung der Nachwuchsabteilung mittlerweile "sehr zufrieden".

Der Cheftrainer: "Das bedeutet, dass wir in der Rückrunde vielleicht auch den ein oder anderen Nachwuchsspielern mehr Trainings- oder Kaderzeit geben."