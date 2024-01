Nach Rasen-Ärger: FC Bayern kassiert Spitze

IMAGO/Jöran Steinsiek

Der FC Bayern war mit dem Geläuf in Basel nicht zufrieden

Beim 1:1 im Test gegen den FC Basel bekleckerte sich der FC Bayern nicht mit Ruhm. Aussagen der Münchner nach Spielschluss legen jedoch nahe, dass der Rasen im St. Jakob-Park an dem biederen Auftritt eine Teilschuld trug.

"Es war ein guter Auftakt, aber wir können sicherlich besser spielen. Der Platz war auch nicht so einfach zu bespielen. Das muss man auch sagen", bilanzierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund im Anschluss an die Generalprobe für den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga.

Am Freitagabend (20:30 Uhr) empfängt der deutsche Rekordmeister die TSG Hoffenheim in der heimischen Allianz Arena. Kapitän Manuel Neuer sehnt sich nach dem "Wohnzimmer" des FC Bayern.

"In der Allianz Arena sind wir dann wieder auf einem besseren Platz", spielte der Schlussmann im Gespräch mit "20min.ch" auf das Geläuf in Basel an.

Neuer weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es sein kann, im Winter beim FC Basel anzutreten. Im Februar 2012 gastierte er mit dem FC Bayern im Achtelfinale der Champions League beim Schweizer Traditionsklub - und verlor auf einem total kaputten Platz mit 0:1.

"Den Platz kennen wir ja schon. Damals ist das Spiel anders ausgegangen", erinnerte sich der 37-Jährige an die bittere Pleite im St. Jakob-Park. Immerhin: Das Rückspiel endete 7:0 für den Bundesligisten, der am Ende bis ins Finale vordrang.

Neuer betonte: "Solche Plätze gibt es derzeit wegen der Temperaturen in einigen Stadien. Man muss halt die Plätze so nehmen, wie sie sind."

FC Bayern kassiert Seitenhieb aus Basel

Basel-Coach Fabio Celestini konnte sich einen kleinen Konter in Richtung des Testspiel-Gegners unterdessen nicht verkneifen.

"Für die Schweiz ist es ein super Platz und die Schweiz ist meine Realität. Meine Spieler sagten mir, dass es heute super gewesen sei. Und die wollen auch Fußball spielen", hob der Übungsleiter hervor und ergänzte: "Die Bayern-Spieler sind anscheinend anderes gewohnt."