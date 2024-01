Pikante Details zu Haaland-Ausstiegsklausel durchgesickert

IMAGO/Nick Potts

Ex-BVB-Star Erling Haaland könnte ManCity im Sommer dank einer Ausstiegsklausel verlassen

Ex-BVB-Star Erling Haaland hat sich im Trikot von Manchester City endgültig zu einem der besten und wertvollsten Spieler der Welt entwickelt. Obwohl der Norweger eigentlich unverkäuflich ist, könnte er den englischen Meister im Sommer dank einer Ausstiegsklausel verlassen. Kurios: Verhältnismäßig teuer wäre er offenbar nicht.

Wie die spanische Zeitung "AS" am Montag berichtet, ist die Ausstiegsklausel von Erling Haaland deutlich niedriger als bisher angenommen. Ursprünglich war die Rede von einer Summe in Höhe von 170 bis 200 Millionen Euro. Doch dieser Betrag gilt dem Bericht zufolge nur, wenn der Norweger von Manchester City zu einem anderen Premier-League-Klub wechselt.

Entscheidet sich der Stürmer aber zu einem Wechsel zu Real Madrid oder auch Paris Saint-Germain, so würde seine Ablöse deutlich geringer ausfallen. Laut "AS" läge die dann fällige Summe "viel näher an 100 als an 200 Millionen Euro". Wie hoch die Ablöse genau ausfallen könnte, geht es aus dem Bericht allerdings nicht hervor.

Gesamtpaket Haaland nicht teurer als Mbappé

Gleichzeitig schreibt die spanische Zeitung, dass genau diese "geringe" Summe Haaland für Real Madrid so interessant mache. Bei den Königlichen wird der Norweger schon lange als Plan B gehandelt, sollte der Wechsel von Kylian Mbappé doch noch platzen.

Am Ende könnte das Gesamtpaket Haaland für den spanischen Topklub trotz Ablöse nicht teurer sein, als das Gesamtpaket Mbappé. Der französische Superstar kassiert dem Vernehmen nach bei einem Wechsel ein Handgeld in Höhe von 130 Millionen Euro. Ähnlich hoch könnte die Haaland-Ablöse ausfallen.

Dazu soll Mbappé ein Netto-Gehalt in Höhe von knapp 30 Millionen Euro zugesichert worden sein. Eine Dimension, in der sich auch Haalands Salär im Falle eines Real-Wechsels bewegen dürfte.

Informationen des Portals "footmercato" zufolge sind all diese Rechenspiele aber womöglich hinfällig. Dort hieß es am Montag, dass sich Real bereits mit Mbappé geeinigt habe. Die Gerüchte über eine mögliche königliche Doppelspitze Mbappé/Haaland befeuert dies jedoch weiterhin.