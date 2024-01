"Bin da sehr locker": Reus spricht über BVB-Zukunft

IMAGO/David Inderlied

Der Vertrag von Marco Reus beim BVB läuft im kommenden Sommer aus

Marco Reus zählt zu den großen Identifikationsfiguren bei Borussia Dortmund. Seit 2012 kickt der Offensivspieler im Ruhrpott. Doch der Vertrag des 34-Jährigen beim BVB läuft nach der Saison aus. Nun hat sich der ehemalige Gladbacher selbst zu seiner Zukunft geäußert.

Bereits im Oktober hatte die "Sport Bild" berichtet, dass Marco Reus den klaren Plan verfolgt, seinen Ende Juni 2024 auslaufenden Vertrag beim BVB noch einmal zu verlängern. Ein Karriere-Ende sei vorerst ausgeschlossen. Trotz seiner offenen Zukunft blickt der 48-fache deutsche Nationalspieler entspannt auf die nächsten Monate.

In einem "Sport1"-Interview wurde der 34-Jährige zu einer Vertragsverlängerung befragt. Über diese habe er sich "noch keine Gedanken gemacht" antwortete Reus und ergänzte: "Ich beschäftige mich gerade damit, wie wir in der Rückrunde wieder erfolgreich sein können. Zu gegebener Zeit werden wir uns - wie im vergangenen Jahr auch - zusammensetzen und darüber sprechen, wie es weitergeht."

Marco Reus: Der BVB ist mein Verein

Eine zeitnahe Entscheidung ist daher wohl nicht zu erwarten. "Ich bin da sehr locker und verspüre aktuell keinen Druck, das Thema angehen zu müssen. Oberste Priorität ist es, in den nächsten Wochen zurück in die Erfolgsspur zu kehren", stellte der ehemalige Gladbacher klar, der einen Wechsel nicht gänzlich ausschloss.

"Ich bin kein Mensch, der Dinge von vornherein ausschließt. Aber auch mit anderen Klubs spreche ich gerade nicht über meine Zukunft. Borussia Dortmund ist mein Verein und wird mein erster Ansprechpartner sein - wenn es irgendwann an der Zeit ist, das Thema Zukunft anzugehen", so Reus weiter.

Marco Reus spielt seit 2012 für den Vizemeister und ist somit der dienstälteste Spieler im Kader von Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann er in seiner Karriere zweimal den DFB-Pokal. In der laufenden Spielzeit kam der Offensivakteur zu 13 Bundesligaeinsätzen, in denen er drei Tore erzielen konnte.