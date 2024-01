BVB-Generalprobe gegen Standard Lüttich im LIVE-Ticker

IMAGO/Steinbrenner

BVB vs. Standard Lüttich im LIVE-Ticker bei sport.de

Bevor Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98 ran muss, testen die Schützlinge von BVB-Coach Edin Terzic noch im Trainingslager in Spanien gegen Standard Lüttich.

sport.de begleitet das Testspiel der Schwarz-Gelben am Dienstag ab 11:00 Uhr an dieser Stelle im ausführlichen LIVE-Ticker.

+++ Wie reagiert der BVB auf den Dämpfer? +++

Wenn es für Borussia Dortmund am Dienstagvormittag im Marbella Football Center gegen Standard Lüttich geht (Anstoß um 11 Uhr), dann hofft die Elf von Edin Terzic auf ein positives Ergebnis, nachdem es im ersten Test der Winterpause gegen AZ Alkmaar nur zu einem Remis reichte. 2:2 hieß es am Ende in dem Spiel, das über vier Abschnitte á 30 Minuten gespielt wurde.

Gegen den niederländischen Erstligisten schickte Terzic, der von den BVB-Bossen vor dem Jahreswechsel das Vertrauen ausgesprochen und mit den Ex-Spielern Nuri Sahin und Sven Bender zudem zwei neue Assistenten an die Seite gestellt bekam, eine durchaus prominente Startelf ins Rennen.

Am Ende trafen lediglich Marcel Sabitzer und Marco Reus für den BVB, der dank der Tore des Duos immerhin noch die deutliche Führung der Niederländer ausgleichen konnte. "Es war ein Spiel, das man unterteilen muss in die ersten 60 und die zweiten 60 Minute", sagte Terzic nach der Partie. Zum kompletten Spielbericht geht es hier.

+++ Kann Lüttich dem BVB gefährlich werden? +++

Nach dem Spiel gegen Alkmaar, den Vierten der niederländischen Eredivisie, muss der BVB nun am Dienstag gegen den Tabellenneunten der belgischen Jupiler Pro League antreten. Eine auf dem Papier machbare Aufgabe für den Vizemeister.

Schießen sich die Dortmunder gegen Standard Lüttich in Torlaune, um in den kommenden Bundesliga-Spielen eine Aufholjagd zu starten?

Derzeit hinkt der BVB auf Rang fünf den eigenen Erwartungen deutlich hinterher. Auf Champions-League-Platz vier sind es schon sechs Punkte Rückstand, Tabellenführer Bayer Leverkusen ist gar mit sage und schreibe 15 Punkten enteilt.