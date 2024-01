Diese Strafe droht Paris Brunner beim BVB

IMAGO/David Inderlied

Paris Brunner sorgt wieder für Wirbel beim BVB

U17-Weltmeister Paris Brunner hat mit seiner nächsten disziplinarischen Verfehlung für Wirbel bei Borussia Dortmund gesorgt. Dem BVB-Juwel droht einem Medienbericht zufolge gleich eine doppelte Bestrafung.

Bereits am Sonntag vermeldete "Sky", Brunner habe im Trainingslager der Dortmunder im spanischen Marbella gemeinsam mit U19-Kumpel Cole Campbell die Sperrstunde missachtet und sei vom Trainerteam um Edin Terzic erwischt worden.

Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" legten am Montagmittag mit detaillierteren Informationen zu dem Vorfall nach. 15 Minuten zu spät seien Brunner und Campbell demnach auf ihren Hotel-Zimmer gewesen, schrieb das Blatt.

Anders als zuvor kolportiert, drohe dem Duo aber keine Nichtberücksichtigung für das letzte Testspiel vor dem Bundesliga-Restart gegen Standard Lüttich am Dienstag (11:00 Uhr). Stattdessen soll es eine klare Ansage der BVB-Verantwortlichen an Brunner und Campbell sowie womöglich eine Geldstrafe geben

Dass die beiden Youngster am Montag nicht auf dem Haupttrainingsplatz in Marbella zugegen waren, sondern auf einem Nebenplatz übten, soll ebenfalls keine Konsequenz des unerlaubten nächtlichen Ausflugs gewesen sein. Auch mehrere andere BVB-Akteure, darunter Kapitän Emre Can, arbeiteten aus Gründen der Belastungssteuerung nur individuell.

BVB suspendiert und begnadigt Paris Brunner

Brunner fällt jedoch nicht zum ersten Mal durch disziplinarische Fehltritte auf. Im Oktober hatte der BVB das Sturm-Juwel wegen eines nicht näher benannten Vorfalls suspendiert, kurz vor der U17-WM in Indonesien dann aber wieder begnadigt.

Bei dem Turnier hatte der 17-Jährige dann auf dem Weg zum Titelgewinn der DFB-Auswahl einmal mehr seinen großen sportlichen Wert nachgewiesen.

Unlängst bestätigte Nachwuchschef Lars Ricken, der BVB wolle Brunner einen Profi-Vertrag offerieren. "Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen. Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird", sagte der Champions-League-Sieger von 1997 den "Ruhr Nachrichten".