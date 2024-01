Neururer warnt FC Bayern vor Transferfehler

IMAGO/Markus Fischer

Der FC Bayern sucht frische Kräfte

Im Winter will der FC Bayern seinen Kader auf mehreren Positionen verstärken. Der langjährige Bundesliga-Coach Peter Neururer sieht dabei einige Herausforderungen auf den Rekordmeister zukommen.

Speziell in der Defensive erhofft sich Bayerns Trainer Thomas Tuchel in den Wochen bis zum Deadline Day noch Zuwachs. Die erste Saisonhälfte hatte deutlich gezeigt, dass der Münchner Kader nicht breit genug besetzt ist.

Auch Peter Neururer sieht in Tuchels Starensemble durchaus Bedarf. "Immer wieder diese Diskussionen bei Bayern München", eröffnete der 68-Jährige seine neuste Video-Kolumne für das Portal "Wettfreunde".

Mal werde eine "Holding Six" gefordert, dann ein Außenverteidiger, der auch innen spielen kann. "Und jetzt kümmert man sich um einen Mann, der bei Paris Saint-Germain im Augenblick nicht unbedingt absoluter Leistungsträger ist", spielte Neururer auf die jüngsten Gerüchte um ein Interesse am früheren Leipziger Nordi Mukiele an.

Allerdings habe der Franzose bei RB "großartigen Fußball gespielt" und wäre als "vielseitiger Spieler" keine schlechte Lösung für die Bayern, befand Neururer.

Neururer: Veränderungen "äußerst problematisch" für den FC Bayern

Auch die Spekulationen um Eric Dier von Tottenham Hotspur sind Neururer zu Ohren gekommen. Der Vertrag des langjährigen Teamkollegen von Harry Kane läuft Ende Juni aus.

"Die Diskussionen sind eigenartig: Auch er ist bei Tottenham kein Stammspieler", gab der ehemalige Übungsleiter des VfL Bochum zu bedenken.

Für Tuchels öffentliche Rufe nach Neuzugängen zeigte Neururer unterdessen Verständnis. "Ein Trainer will die Verstärkungen möglichst früh im Training haben", erläuterte der Kultcoach. Er könne den "Fingerzeig" daher nachvollziehen.

Zugleich warnte Neururer den deutschen Branchenprimus vor Schnellschüssen auf dem Transfermarkt: "Wenn die Bayern etwas machen, müssen sie schnell etwas machen. Es muss aber passen. Die Strukturen in München zu verändern, halte ich im Augenblick für äußerst problematisch. Da müssen schon Spieler kommen, bei denen jeder weiß, dass sie der Mannschaft weiterhelfen."