FC Bayern bastelt an Kracher - Konkurrenz schläft nicht

IMAGO/Ralf Treese

Der FC Bayern will wohl Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 loseisen

Der FC Bayern macht bezüglich Assan Ouedraogo angeblich ernst. So soll der deutsche Rekordmeister mit einem offiziellen Angebot an den Shootingstar des FC Schalke 04 herangetreten sein. Die Konkurrenz schläft jedoch nicht.

Angelt sich der FC Bayern eines der Top-Talente in Fußball-Deutschland? Assan Ouedraogo soll sich schon länger auf dem Münchner Radar befinden. Entsprechende Gerüchte kursieren seit Wochen.

Doch nun geht der FC Bayern wohl in die Vollen. Laut "Sky"-Informationen hat der deutsche Serienmeister ein offizielles Angebot an die Spielerseite abgegeben. Sportdirektor Christoph Freund will Ouedraogo demnach im Sommer vom FC Schalke 04 loseisen.

Der offensive Mittelfeldmann soll Medienberichten zufolge mehrere Ausstiegsklauseln in seinem Vertrag verankert haben. Wie "Sky" vermeldet, müsste der FC Bayern im Sommer rund 15 Millionen Euro für Ouedraogo auf den Tisch legen.

Das Schalker Offensiv-Juwel will aber anscheinend noch bezüglich seiner Zukunftsentscheidung abwarten. Ouedraogo laboriert derzeit an einem Syndesmosebandriss. Der FC Bayern ködert den 17-Jährigen wohl mit einem Arbeitspapier bis 2029, so "Sky" weiter.

FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im Transfer-Duell?

Den Münchnern droht allerdings prominente Konkurrenz, wurde Ouedraogo in den vergangenen Wochen und Monaten doch mit diversen anderen Klubs in Verbindung gebracht - darunter RB Leipzig.

"In meiner Zeit bei Schalke hat er relativ früh das Prädikat Toptalent bekommen, was nie einfach ist. Das hat ihn geschult und reifen lassen. Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr weit im Kopf. Und nicht nur deshalb für viele Klubs interessant", verriet RB-Manager Rouven Schröder im Dezember gegenüber "Bild".

Der 48-Jährige stellte klar: "Wer ihn gar nicht auf dem Schirm hat, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht." "Sky" zufolge lockt RB Leipzig den U17-Weltmeister ebenfalls mit einem Fünfjahresvertrag. Zudem soll Eintracht Frankfurt mit einer Offerte an die Spielerseite herangetreten sein.

Ouedraogo hat offenbar die Qual der Wahl, sofern er den FC Schalke 04 am Saisonende verlassen möchte.