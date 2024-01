BVB-Offensivmann doch nicht vor Wechsel?

IMAGO/RHR-FOTO

Sebastien Haller (l.) im Gespräch mit BVB-Kapitän Marco Reus

Gibt Borussia Dortmund seinen Angreifer Sebastien Haller auf Leihbasis ab? In türkischen Medien wird über einen bevorstehenden Deal mit Besiktas berichtet. Allerdings soll an diesem BVB-Gerücht momentan noch nicht viel dran sein.

Laut "Sky" ist es zwischen Sebastien Haller und Besiktas aktuell kalt. Demzufolge sei "bis heute noch keine konkreten Anfragen für irgendeinen BVB-Spieler bezüglich eines Kaufs oder einer Leihe eingegangen", berichtet Reporter Patrick Berger.

In türkischen Medien klang das am Montag noch ganz anders. Die Zeitung "Hürriyet" wollte sogar schon von einer Einigung zwischen Borussia Dortmund und dem Istanbuler Klub bezüglich einer Leihe erfahren haben. Der BVB verzichte demzufolge auf eine Leih-Gebühr, Besiktas übernehme allerdings das Gehalt des Stürmers - so der entsprechende Tenor.

Haller war im Sommer 2022 für über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselt, kurz darauf wurde jedoch Hodenkrebs bei dem 29-Jährigen festgestellt.

BVB: Sebastien Haller auf Formsuche

In der vergangenen Rückrunde präsentierte sich der Angreifer in starker Verfassung. An diese Form kommt Haller in der laufenden Saison allerdings noch nicht heran. Der Routinier muss sich unter Trainer Edin Terzic zumeist hinter Sommer-Neuzugang Niclas Füllkrug anstellen. Zudem drängt Youssoufa Moukoko auf Spielzeit.

Terzic hatte Haller in den vergangenen Wochen immer wieder Unterstützung zugesichert. Der Angreifer steht im Kader der Elfenbeinküste für den Afrika-Cup. Das Turnier findet vom 13. Januar bis zum 11. Februar statt. Der BVB erhofft sich, dass Haller hierbei neues Selbstvertrauen tanken kann.

Der 29-Jährige besitzt beim deutschen Vize-Meister noch einen Vertrag bis 2026. Ob Borussia Dortmund eine Leihe überhaupt in Erwägung ziehen würde, geht aus dem neusten "Sky"-Bericht nicht hervor.