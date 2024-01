Pressestimmen: "Die Welt verliert seinen Fußball-Kaiser"

imago sportfotodienst via www.imago-images.de

Franz Beckenbauer nach dem WM-Finale 1974

Der Fußball verliert seinen "Kaiser". Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben, wie seine Familie der "Deutschen Presse-Agentur" bestätigte. Der Tod der deutschen Fußball-Legende ruft nicht nur hierzulande zahlreiche Reaktionen hervor. Die internationalen Pressestimmen:

Deutschland

kicker: "Weltmeister, Kaiser, Lichtgestalt: Franz Beckenbauer."

Der Spiegel: "Trotz allem ein Kaiser. Franz Beckenbauer war viel mehr als ein Fußballer. Er prägte die Bundesrepublik wie Konrad Adenauer und Willy Brandt. Dann holten ihn die Enthüllungen zur Sommermärchen-Affäre ein. Eine Jahrhundertfigur aber bleibt er."

Süddeutsche Zeitung: "Franz Beckenbauer war wohl der größte Fußballer, den Deutschland hervorgebracht hat. Er war lange der Mann, dem spielend alles gelang – und in seiner Leichtigkeit der Deutsche, den es eigentlich nicht gibt. Die Schatten des Lebens erlebte er erst spät."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Der letzte deutsche Kaiser. So elegant, so lässig, so schön wie Franz Beckenbauer spielte davor und danach kein Deutscher. Auf dem Rasen schuf er die Rolle des freien Mannes, die er auch daneben füllte. Über einen, der sich lange alles erlauben konnte – und sich vieles erlaubte."

ntv.de: "Schon zu Lebzeiten war der 'Kaiser' dem Irdischen entrückt: der erste Popstar des deutschen Fußballs, Weltmeister als Spieler wie als Trainer - eine Lichtgestalt. Weil er bei allem Erfolg nie abhob, blieb er ein Mann des Volkes. Auch noch, als er sich im Schattenreich verirrte."

England

The Sun: "R.I.P. Der Kaiser. Eine Legende für immer. Der Deutsche gilt weithin als einer der größten Spieler aller Zeiten."

BBC: "Die deutsche Fußballlegende Franz Beckenbauer, der als einer der größten Fußballer der Welt gilt, ist im Alter von 78 Jahren gestorben."

The Independent: "Die deutsche Fußballlegende Franz Beckenbauer stirbt im Alter von 78 Jahren. Beckenbauer ist einer von nur drei Männern, die sowohl als Spieler als auch als Trainer die Fußballweltmeisterschaft gewonnen haben und zweimal den Ballon d'Or erhielten."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Die Welt verliert seinen Fußball-Kaiser. Um seinen legendären Status zu erklären, pflegte man in Deutschland zu sagen, dass Beckenbauer unter Gott, aber über dem Kanzler stand."

La Repubblica: "Der Kaiser wurde geboren, um frei zu sein. Abschied von Franz Beckenbauer, einem der wenigen Spieler der Vergangenheit, die im heutigen Fußball nicht fehl am Platz wären."

Tuttosport: "Beckenbauer ist gestorben, der Fußball trauert: Die deutsche Legende wurde 78 Jahre alt."

Spanien

Marca: "Franz Beckenbauer, Legende des FC Bayern und des Weltfußballs, ist gestorben."

Sport: "Trauer in der Welt des Fußballs. Franz Beckenbauer, der legendäre deutsche Spieler und einer der besten Innenverteidiger der Geschichte, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Damit verabschiedet sich der deutsche Fußball von einer seiner großen Persönlichkeiten, die unter gesundheitlichen Problemen litt."

Schweiz

Blick: "Ein Münchner im Himmel. Franz Beckenbauer war eine Ikone des Fußballs. Am Sonntag verstarb der Kaiser im Alter von 78 Jahren."