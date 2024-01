FC Bayern plant gigantische Beckenbauer-Ehrung

imago sportfotodienst

Lange Weggefährten beim FC Bayern: Franz Beckenbauer (l.) und Karl-Heinz Rummenigge

Der FC Bayern plant zu Ehren des verstorbenen Ehrenpräsidenten Franz Beckenbauer eine Trauerfeier in nie dagewesenem Ausmaß.

"Die ganze Welt des Fußballs und darüber hinaus trauert um unseren Freund Franz. Der FC Bayern sollte ihm zum Dank und Andenken eine Trauerfeier im Stadion ausrichten, das es ohne ihn nie gegeben hätte", sagte Karl-Heinz Rummenigge, langjähriger Weggefährte des "Kaisers" und früherer Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters, der "Bild".

Dem Boulevard-Blatt zufolge habe es bereits am Montag ein Telefonat zwischen Rummenigge und Uli Hoeneß gegeben. Am Dienstag soll ein Treffen der Granden des FC Bayern folgen, um die Machbarkeit einer Ehrung im großen Rahmen für Beckenbauer in der Allianz Arena zu prüfen, heißt es.

Der Weltmeister von 1974 und Weltmeister-Coach von 1990 war am Sonntag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben.

Der FC Bayern hatte seine Trauer um einen der wichtigsten Akteure der Vereinsgeschichte bereits im Rahmen einer offiziellen Mitteilung ausgedrückt.

"Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie groß unsere Trauer ist - und dafür, welche Lücke Franz Beckenbauer hinterlässt", wurde Vereinspräsident Herbert Hainer in dem Statement zitiert.

Franz Beckenbauer "die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern jemals hatte"

Hoeneß würdigte Beckenbauer als "die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern jemals hatte".

Der 71-Jährige ergänzte: "Als Spieler, Trainer, Präsident, Mensch: unvergesslich. Niemand wird ihn jemals erreichen. Die Menschen können sagen, sie haben Fußball gesehen zu Zeiten von Franz Beckenbauer. Er war mir ein Freund, ein einzigartiger Weggefährte – und ein Geschenk an uns alle. Lieber Franz, Ruhe in Frieden!"

"Dies ist einer der traurigsten Tage seit Bestehen dieses Clubs", erklärte CEO Jan-Christian Dreesen. "Die Geschichte des FC Bayern und des deutschen Fußballs lässt sich nicht ohne Franz Beckenbauer erzählen."

Beckenbauer hatte fast anderthalb Jahrzehnte für den FC Bayern gespielt. Nach seiner aktiven Karriere fungierte der "Kaiser" noch als Trainer und Klubpräsident, feierte mit den Münchnern große sportliche Erfolge.