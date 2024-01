Opfert der FC Bayern Kimmich für seinen Wunschspieler?

IMAGO/Pius Koller

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern in Richtung PSG?

Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain soll weit oben auf der Transferliste des FC Bayern stehen. Um den Zuschlag bei dem Wunschspieler zu erhalten, müssten die Münchner aber womöglich Joshua Kimmich opfern.

Der FC Bayern strebt eine Verpflichtung von Nordi Mukiele an. Für den Abwehrspieler hat der Rekordmeister "L'Équipe" zufolge schon eine Offerte nach Paris geschickt, die eine Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro vorsieht.

Mukiele ist bei PSG zwar nicht unverkäuflich, im Winter geben die Franzosen den 26-Jährigen aber wohl nur ungern ab, zunächst soll ein Ersatz gefunden werden. Dieser könnte ausgerechnet vom FC Bayern kommen.

Der französischen Sportzeitung zufolge will PSG Bayerns Interesse an Mukiele nutzen, um Kimmich an die Seine zu locken. Demnach will der Hauptstadtklub gern, dass der deutsche Nationalspieler in einen möglichen Deal eingebracht wird.

Lässt der FC Bayern Kimmich im Winter ziehen?

Genaue Zahlen eines möglichen Tauschdeals nennt das Blatt allerdings nicht. Als realistisch wird ein solcher Tausch nicht eingeschätzt, die Erfolgsaussichten seien gering, so "L'Équipe".

Dass der FC Bayern Kimmich im Winter abgibt, darf durchaus angezweifelt werden. Die "Bild" betonte zuletzt, dass ein Wechsel im Januar keine Option, im Sommer hingegen "alles möglich" sei. Vor allem dem FC Barcelona und Manchester City wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder großes Interesse an dem Allrounder nachgesagt.

Bei Mukiele macht sich der FC Bayern offenbar auch ohne das Einbringen von Kimmich große Hoffnungen. Laut Transfer-Experte Ekrem Konur soll der Deal noch in dieser Woche unter Dach und Fach gebracht werden.

Mukiele kann sowohl als Rechts- als auch als Innenverteidiger spielen und würde damit perfekt in das Anforderungsprofil des FC Bayern passen.

Der einzige Kandidat ist der Abwehr-Star aus der französischen Hauptstadt jedoch nicht. Zuletzt wurde vor allem über das intensive Interesse der Münchner an Ronald Araujo vom FC Barcelona berichtet. Zudem wurde Eric Dier von Tottenham Hotspur genannt, mit dem es sogar bereits eine mündliche Einigung geben soll.