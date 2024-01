Medien: Real macht Bayern-Star Ansage

IMAGO/Jöran Steinsiek

Wechselt Alphonso Davies (li.) vom FC Bayern zu Real Madrid?

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern scheint derzeit völlig offen. Während der Außenbahnspieler mit den Münchnern weiter über eine Verlängerung verhandelt, baggert seit Monaten Real Madrid am kanadischen Shootingstar. Nun sollen die Königlichen dem 23-Jährigen eine klare Ansage gemacht haben.

Verliert der FC Bayern nach dieser Saison einen seiner absoluten Stammspieler? Gut Möglich. Denn die Spekulationen um einen Wechsel von Alphonso Davies zu Real Madrid reißen nicht ab.

Schon seit Längerem wird der spanische Rekordmeister mit dem Linksverteidiger in Verbindung gebracht, bei dem im Sommer eine Richtungsentscheidung ansteht. Denn Davies' Vertrag endet Mitte 2025. Heißt: Wie es im Fußballgeschäft üblich ist, wird Davies seinen Kontrakt beim FC Bayern in den kommenden Monaten verlängern oder München für viel Geld verlassen.

Während die FCB-Bosse bemüht sind, den 23-Jährigen weiter an den Rekordmeister zu binden, grätscht nach "Sky"-Informationen weiter Real Madrid dazwischen.

Demnach soll Juni Calafat, der Kaderplaner der Königlichen, dem Management von Davies "eine unmissverständliche und klare Ansage" gemacht haben, die Münchner Verantwortlichen in den Verhandlungen hinzuhalten und nicht zu verlängern. Denn im Sommer wollen die Madrilenen ein Angebot für den Kanadier abgeben.

Madrid statt FC Bayern? Davies wohl Top-Prio bei Real

Passend dazu verriet "Marca"-Chefredakteur José Félix Díaz, Real-Experte bei der spanischen Zeitung, dem deutschen TV-Sender, dass der Transfer von Davies Top-Priorität beim LaLiga-Klub habe. Die Verpflichtung von Davies habe intern eine sogar noch höhere Priorität als der ebenfalls gewünschte Transfer von Offensiv-Star Kylian Mbappé von PSG.

Mit Davies jedenfalls stehe Real seit Monaten in Kontakt, so "Sky" weiter. Dieser fühle sich zwar wohl in München, ist aber mit dem bisherigen Verlängerungsangebot der Bayern nicht einverstanden. Seine Forderung: zehn bis 13 Millionen Euro. Eine Summe, die die Münchner dem Verteidiger bisher offenbar nicht bieten.