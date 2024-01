Basler fordert sofortige Transferoffensive des FC Bayern

IMAGO/Peter Hartenfelser

Deutliche Basler-Forderung an den FC Bayern

Noch immer wartet der FC Bayern auf den ersten Neuzugang des Winters. Der frühere Münchner Mario Basler sieht den deutschen Rekordmeister in einer Zwickmühle.

Zwei bis drei Verstärkungen will der FC Bayern im Januar dazuholen, um die Auswahlmöglichkeiten von Trainer Thomas Tuchel zu vergrößern. Speziell in der Defensive soll nachgebessert werden.

"Tuchel will neue Spieler. Er hat im Moment noch nichts gekriegt, aber vielleicht kriegt er ja noch den einen oder anderen Spieler", kommentierte Mario Basler die Lage an der Säbener Straße in seinem Podcast "Basler ballert".

Allerdings sollten die Neuverpflichtungen "am besten heute oder morgen" kommen, damit sie sich im Training an die Mannschaft gewöhnen können.

Dass akuter Bedarf an frischen Kräften herrscht, sieht auch Basler so. "Bayern hat im Testspiel beim Tabellenvorletzten der Schweizer Liga, dem FC Basel, nur 1:1 gespielt. Ich sage nur: Aufpassen, aufpassen!", warnte der 55-Jährige.

Mario Basler: "Früher wollten alle zum FC Bayern"

Basler übte in diesem Zusammenhang Kritik an den Summen, die weltweit mittlerweile für Ablösen und Gehälter gezahlt werden.

"Heute geht es um richtig viel Geld für jeden Spieler. Also gefühlt muss man für einen Spieler, den kein Mensch kennt, schon 30 bis 40 Millionen Euro bezahlen", gab der ehemalige Nationalspieler zu bedenken.

Das Problem sei, dass die Berater nun mal "genau" wüssten, dass der FC Bayern "Geld hat" und deshalb mitverdienen wollen. "Deswegen kann ein Transfer heutzutage auch mal ein bisschen länger dauern und erst kurz vor Schluss zustande kommen", so Basler.

Generell habe sich der Markt nicht unbedingt zugunsten der Münchner entwickelt. "Früher wollten sie alle zu Bayern, wären nach Bayern gelaufen. Aber heute ist das Geld auf anderen Kontinenten natürlich auch sehr beliebt", spielte Basler auf die schwerreichen Klubs aus Saudi-Arabien, Katar und Co. an.