Experte teilt gegen "die Superschlauen" bei S04 aus

IMAGO/RHR-FOTO

Basler hofft, dass bei Schalke unter Wilmots (2.v.r.) besser wird

Mario Basler spielte zwar in seiner aktiven Karriere nie selbst für den FC Schalke 04, eine klare Meinung hat der Fußball-Experte trotzdem zum aktuellen Geschehen beim Fußball-Zweitligisten, der kürzlich Klub-Ikone Marc Wilmots zurückholte und als neuen starken Mann installierte.

"Dass auf Schalke irgendetwas passieren musste, das war abzusehen. Ich hätte mir vielleicht viel mehr gewünscht, dass in der Mannschaft auch noch ein bisschen was passiert, denn es wäre dramatisch, wenn Schalke vielleicht noch mal eine Klasse runtergehen würde", sagte Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert" über den Bundesliga-Absteiger des letzten Sommers, der (nun auch) in der 2. Liga um das Überleben kämpft.

Immerhin: "Mit Marc Wilmots hat man jetzt jemanden zurückgeholt, der den Verein in- und auswendig kennt", freute sich Basler über das Comeback des Mittelfeldspielers, der zwischen 1996 und 2000 für S04 aktiv war, zu den legendären Eurofightern gehörte, die 1997 den UEFA-Pokal gewannen und nun als neuer Sportdirektor installiert wurde.

"Er ist gleich mit so einer großen Ansage gekommen, wer nicht spurt, der fliegt oder wer nicht mitzieht, der kann gehen", zeigte sich Basler begeistert. Das sei zwar "ein bisschen überraschend" gewesen, allerdings auch sinnvoll. Denn: "Es muss ein neuer Wind bei Schalke rein."

Wilmots könne und müsse Schalke nun auf den richtigen Weg zurückführen, sagte der 55-Jährige. Das sei dringend nötig nach den Problemen beim Neuaufbaue in den letzten Jahren.

"Was da passiert ist, was da gemacht wurde nach Clemens Tönnies, den man ja weggejagt hat. Da hat man ja gedacht, da sind jetzt die Superschlauen am Werk und diese Superschlauen haben den Karren noch schlimmer in den Dreck reingefahren", ätzte Basler gegen die Verantwortlichen der letzten Jahre.

Basler: "Schade", was Schalke 04 mit Tönnies gemacht hat

Den langjährigen Klub-Boss der Königsblauen, der sein Amt Mitte 2020 niederlegte, nahm Basler hingegen in Schutz.

"Ich fand es sehr schade, was mit Tönnies passiert ist und was man mit ihm gemacht hat auf Schalke. Nach den vielen Jahren, wo er immer wieder Schalke auch finanziell gerettet hat".

Man hat gedacht, ohne ihn wird es besser. Nein, es ist viel, viel schlimmer geworden ohne ihn", zog Basler ein Fazit.