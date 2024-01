"Stolz" lässt Sancho-Deal des BVB stocken

IMAGO/Martin Rickett

Jadon Sancho will zum BVB zurückkehren

Borussia Dortmund muss weiter auf die Rückkehr von Jadon Sancho warten. Ob und wann der BVB in der Personalie Vollzug melden kann, ist nach wie vor offen.

"Es hakt auch an dem Stolz von Manchester United. Es ist nicht einfach, es sind immer noch ein paar Leih-Details zu klären. Vielleicht lässt ManUnited den BVB auch etwas zappeln", sagte Transfer-Experte Florian Plettenberg bei "Sky".

Die Verzögerung liege aber nicht an Sancho, so der Reporter. Der 23 Jahre alte Engländer soll sich mit dem BVB längst einig über ein erneutes Gastspiel sein.

Die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" schrieben, es gebe noch Unstimmigkeiten finanzieller Natur zwischen Sancho und seinem derzeitigen Arbeitgeber. Konkret gehe es um die Frage, wie mit dem Teil der Gehaltszahlungen umgegangen wird, den der englische Rekordmeister auch während des Engagements des Offensivakteurs beim BVB weiter übernehmen wird.

Insider Plettenberg zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Borussia den Deal noch über die Bühne bringt. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Leihe klappen wird", sagte der Journalist.

Jadon Sancho zurück zum BVB? Das sag Aki Watzke

Am Montag hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erstmals das Interesse des Revierklubs an Sancho öffentlich bestätigt.

"Wir sind mit Manchester United im Austausch. Wir wollen ihn leihweise zu uns holen. Das ist kein Geheimnis. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir ein Ergebnis verkünden können", sagte Watzke im Dortmunder Trainingslager in Marbella. Der 64-Jährige gab sich in der Angelegenheit "vorsichtig optimistisch".

"Wir verkünden keine Wasserstandsmeldungen", ergänzte Watzke. "Aber das Problem liegt nicht mehr bei Borussia Dortmund."

Ob sich der BVB auch eine Kaufoption für Sancho sichern kann, ist bislang offen. Aus England war zuletzt zu hören, United wolle den Schwarz-Gelben keine solche Klausel einräumen.